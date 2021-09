Vrijdag keerde de Formule 1 na 36 jaar weer terug naar Nederland. De twintig Formule 1-coureurs reden voor het eerst in een moderne Formule 1-auto op het vernieuwde circuit in de duinen, maar wat vonden zij daar nou van? Een overzicht van wat de coureurs zeggen over het circuit van Zandvoort.

Hamilton

“Dit circuit is episch, echt fantastisch en het roept veel herinneringen op. Het is gestoord in een Formule 1-auto, zeker de snelheid die we meenemen in bocht 7. Het is een écht circuit. Ik denk alleen niet dat je hier in staat bent om in te halen. Het is een circuit dat veel downforce vereist en veel snelle bochten heeft waar je niet echt kan volgen. Maar laten we het hopen, misschien helpt een goede strategie.”

Verstappen

“Mooi om te zien, al dat oranje. En men had het goed naar de zin, volgens mij. Het is een kort rondje met snelle bochten. Ik heb veel plezier gehad.”

Lees ook: Snelheid in longruns stemt Verstappen tevreden: ‘Maar startpositie erg belangrijk’

Ocon

“Het was eerlijk gezegd een puur genot om op dit circuit te rijden. Het is erg leuk, zowel de banking als de lay-out in het algemeen. Ik had er geweldige herinneringen aan van toen ik er in 2016 reed en in de Formule 1 is het nog beter. Het is puur genieten!”

Bottas

“Ik hoop dat het leuk is om naar te kijken, want het is zeker heel leuk in de auto. Zaterdag zal leuk zijn met de kwalificatie en zelfs vandaag genoot ik ervan, van die kombochten. Er zijn veel verschillende mooie bochtensecties hier, met name de snelheid die je in de bochten in sector drie meeneemt is erg fijn. Ik heb ervan genoten. Het circuit heeft een lekkere flow en het is zeker niet lastig om die flow te vinden.”

Foto: BSR Agency

Vettel

“Ze hebben niet zo heel veel veranderd aan het circuit en dat is goed nieuws. De dingen die ze hebben veranderd, dat is alleen maar ten goede veranderd. Het is erg spannend met de banking. Het is nog niet helemaal duidelijk welke lijn je moet nemen, maar we hebben zaterdag wel wat meer tijd. We zouden meer van dit soort kombochten moeten hebben. Het ziet er spannend uit en zo voelt het ook.”

Lees ook: Hamilton positief over ‘episch’ Zandvoort: ‘Is gestoord in een F1-auto’

Mazepin

“Het was veel leuker dan ik verwacht had. De eerste keer dat ik door de laatste bocht ging, met de banking, ervoer ik iets heel anders in mijn lichaam en het voelde eigenlijk best cool. Het was een nieuw gevoel voor mij in mijn Formule 1-ervaring.”

Russell

“Het was een geweldige ervaring om op dit circuit te rijden. Het is een van de favorieten van de coureurs. De nieuwe banking is een heel nieuwe ervaring. Het is een snel en vloeiend circuit. Er is geen ruimte om fouten te maken. Dat is iets wat we allemaal willen van circuits.”

Lees ook: Fittipaldi verguld met make-over Zandvoort: ‘Ik houd niet van die nieuwe, moderne circuits’

Gasly

“Het was echt leuk en het is een fantastisch circuit om op te rijden. Het is erg uniek. Wat dat betreft was het erg leuk. Die kombochten zijn in het echt altijd een stuk indrukwekkender. Met name bocht drie (Hugenholtzbocht, red.) is best gestoord. Het is alsof je in een rodelbaan glijdt. Het is een soortgelijk gevoel, maar in een Formule 1-auto is het erg uniek. Het is ongelooflijk en ik geniet ervan.”

Sainz

“Ik heb ervan genoten. Het was een andere vrijdag dan normaal. Je leert een nieuw circuit maar ook nieuwe soorten bochten die we nog nooit eerder ervaren hebben. Je leert hoe je daar doorheen moet en experimenteert wat met de racelijnen. Het gaf het een ander gevoel en maakte de vrijdag wat anders. In een seizoen met 22 races is dat altijd fijn.”

In de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!