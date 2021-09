Het tempo over één rondje is er maar dat kon Max Verstappen in de tweede trainingssessie voor de Grand Prix van Nederland niet laten zien. “Daar zullen we nog aan moeten werken want de startpositie wordt erg belangrijk voor zondag.”

Vijfde is niet de plek waar Max Verstappen wil staan maar de Nederlander wist waar het aan lag. Tot twee keer toe werd zijn snelle ronde onderbroken door een rode vlag: “Die laatste ronde was denk ik wel goed genoeg geweest voor de snelste ronde.”

Boven alles had Verstappen in ieder geval genoten van de atmosfeer op het circuit. “Mooi om te zien, al dat oranje. En men had het goed naar de zin, volgens mij”, aldus Verstappen tegen Sky Sports. Op de baan lijkt Verstappen al snel zijn ritme te hebben gevonden: “Het is een kort rondje met snelle bochten. Ik heb veel plezier gehad.” De voor zijn doen lage klassering is in ieder geval geen reden tot zorgen: “Die vijfde plek is niet echt representatief voor ons tempo. Dat was een rondje op gebruikte softs en die verliezen na een snel rondje redelijk snel hun grip.”

Verstappen leek daarna op weg naar de snelste tijd tot Nikita Mazepin spinde en zich ingroef in het grind. Daarna ging de focus op de racesimulaties. Daarin reed Verstappen lang door op een zelfde set zachte banden waarin hij constant sneller was dan wie dan ook op gelijk rubber.

“Dat is opzich goed maar we weten ook dat de startpositie erg belangrijk zal zijn zondag dus daar moeten we nog goed naar gaan kijken. Er zijn nog wel wat dingen die we moeten aanpassen om meer snelheid over één rondje te krijgen.”

