Stefano Domenicali heeft benadrukt dat hij niet in kan grijpen om de dominantie van Red Bull tegen te gaan. Vanwege het huidige succes van Red Bull gaan er stemmen op het team tegengehouden moet worden, maar daar wil Domenicali niets van weten. Wel denkt de Formule 1-baas dat andere teams uiteindelijk makkelijker de aansluiting kunnen vinden.

Na vijf races is Red Bull nog ongeslagen dit seizoen. De auto is overduidelijk de beste op de baan. Gecombineerd met het talent van de beide coureurs zorgt dat ervoor dat niemand het team echt uit heeft kunnen dagen dit seizoen. Dat is extra opmerkelijk omdat Red Bull ook nog eens werkt met een technische beperking. Als straf voor het overtreden van de budgetcap van 2021 kreeg Red Bull voor dit seizoen minder testtijd in de windtunnel.

Hoewel Domenicali lange tijd vol bleef houden dat de straf Red Bull op een gegeven moment op zou gaan breken, lijkt hij dat idee inmiddels enigszins los te hebben gelaten. “We moeten eerlijk zijn dit jaar: Red Bull heeft beter werk geleverd dan de rest, dat is gewoon zo”, zei Domenicali bij een evenement van de Financial Times. “Maar ik zou nog niet zo ver gaan als zeggen dat het kampioenschap al voorbij is. Wij kunnen ons niet bemoeien met de prestaties van de teams. Maar ik weet zeker dat wat wij hebben gedaan met de financiële beperkingen zal helpen om het gat te dichten.”

