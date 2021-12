Nog twee spannende races te gaan en dan zit het seizoen 2021 erop én kennen we de nieuwe wereldkampioen, al kan dat dit weekend in Saoedi-Arabië ook al gebeuren. Mochten Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar in Jeddah opnieuw tegenkomen op de baan, dan verwacht Formule 1-analist Robert Doornbos dat Verstappen vooral berekenend gaat rijden: “Ik zie niet in waarom hij extreem meer risico zou nemen.”

De coureurs hebben net de eerste twee vrije trainingen op het lange en snelle stratencircuit van Jeddah erop zitten. Het circuit heeft een hogere gemiddelde topsnelheid dan Spa-Francorchamps en Silverstone en, volgens de simulaties, iets minder dan op Monza. “Ik vind het heel gek dat het legendarische Monza, de ‘temple of speed‘, misschien wel haar bijnaam kwijtraakt”, zegt Doornbos in gesprek met FORMULE 1. “Het is nog nooit eerder vertoond dat een stratencircuit zulke hoge gemiddelde snelheden heeft.”

Omdat een ronde bijna tachtig procent vol gas is en de gemiddelde snelheid zo hoog ligt, verwacht Doornbos dat het geen makkelijk weekend gaat worden voor Red Bull. “Dat is helemaal drama voor Red Bull en Honda, zou je zeggen, omdat Mercedes zo’n kanon van een motor in de auto van Hamilton heeft liggen. Maar: het kan zomaar ook weer anders zijn”, zet hij het in een ander perspectief. “Dat ze minder downforce zetten bij Red Bull en dat ze het gat dan kunnen managen, maar het is niet in hun voordeel, denk ik.”

Niet alleen de snelheid op het Jeddah Corniche Circuit eist de aandacht op, ook de muren die zo dicht langs de baan op de coureurs te wachten staan als zij een millimeter te veel insturen. “Dan heb je Monaco, waar Red Bull het natuurlijk altijd goed gedaan heeft, maar daar rijd je twee stukken 280 km/u, met de muren zo dichtbij…”, vergelijkt Doornbos. “Het voelt echt alsof je met een helikopter door je woonkamer vliegt. Je kan het met niks anders vergelijken. De snelheid wordt zo vergroot. Het is ook mentaal zwaarder voor je: één foutje wordt zo afgestraft. Je moet de nieuwe lijnen leren en de limieten zoeken, maar niet eroverheen gaan. Dat is een enorme uitdaging voor de coureurs maar ook voor de teams om zo snel mogelijk de afstelling te vinden. Als je schade oploopt, mis je cruciale tijd op de baan. Dat achtervolgt je het hele weekend.”

DNA

Het is op dit nieuwe circuit dat Verstappen al kampioen zou kunnen worden. Hij heeft dan wel een goed resultaat nodig, minstens de tweede plaats, terwijl rivaal Lewis Hamilton dan lager dan zesde moet eindigen. Dat het dit weekend zover zou kunnen komen, is volgens Doornbos geen reden voor Verstappen om zijn rijstijl aan te passen. “Max is enorm gegroeid”, oordeelt de Ziggo Sport-analist. “Hij kan zijn risico’s inschatten voor het doel dat hij wil behalen. In Brazilië wilde hij absoluut die race winnen, dat zit in zijn DNA, maar hij weet ook dat dat ‘m niet zou worden. Dan kan hij dus maar beter tweede worden, door naar de volgende race.”

“Op een gegeven moment houdt dat spelletje op, dan gaat het erom wie er kampioen wordt en wie niet”, vervolgt Doornbos. “Dan verandert ook die mindset, maar tot dat moment zie ik niet in waarom hij extreem meer risico zou nemen met een crash als gevolg om het gevecht aan te gaan met Lewis, die misschien wel in de snelste auto zit dit weekend. Maar je gaat hem natuurlijk ook niet makkelijk voorbij laten.”

Hollywoodscenario

Voor Doornbos, die in gesprek met BN DeStem heeft aangegeven dat hij net als Olav Mol en Jack Plooij niet naar Viaplay verkast, maakt het niet uit wanneer de titelstrijd beslist wordt. Nu in Saoedi-Arabië zou goed nieuws betekenen voor Verstappen. Komt het op Abu Dhabi aan, dan zou dat betekenen dat de intense titelstrijd tot de allerlaatste race heeft geduurd. “Als je scriptschrijver bent, dan wil je het scenario van de laatste bocht van de laatste ronde van de laatste race. Maar dat is voor niemands hartslag goed, denk ik. Ik vind het nu al bloedspannend.”

Doornbos spreekt dan ook liever niet van één ding dat het verschil kan maken in die laatste twee races. “Een ongelukje zit in een kleine hoek op zo’n stratencircuit. De motoren spelen een grote rol wat betreft de performance en betrouwbaarheid. Van de coureurs verwacht ik dat ze allebei op het niveau zitten dat ze geen fouten maken. Strategieën kunnen verkeerd uitpakken… Ik kan wel een hele lijst geven, maar het heeft met details te maken”, besluit hij.

