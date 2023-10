Met gezichten die op onweer staan, wandelen Oscar Piastri en Lando Norris na de kwalificatie de garage van McLaren binnen. Twee topklasseringen zijn even daarvoor gesmoord in track limits. “Sorry, jongens. Wat ben ik soms ook een sukkel”, bromt Lando Norris.

McLaren spaart in de eerste en enige trainingssessie bewust een setje zachte, snelle banden voor de kwalificatie. Handig om achter de hand te hebben, denkt de leiding. De renstal uit Woking is na de podiumplaatsen van Norris en Piastri in Suzuka twee weken eerder vol vertrouwen naar de woestijnstaat afgereisd voor de volgende race. Kenners verwachten vooraf dat McLaren weleens een serieuze uitdager van Max Verstappen zou kunnen worden op het Losail International Circuit.

Dat blijkt niet het geval. Dor eigen toedoen verpatsen Norris en collega Oscar Piastri twee topklasseringen, achter Max Verstappen. De oorzaak? Track limits. De wedstrijdjury ontneemt het duo in het slotdeel van de kwalificatie de snelste rondetijden. Norris heeft het na zijn laatste vliegende ronde, goed voor de tweede tijd, meteen door. “Sorry, jongens. Mijn schuld. Wat ben ik soms ook een sukkel”, zo excuseert hij zich bij zijn team. Norris valt zo terug naar P10, omdat hij in de knock-outfase in twee pogingen geen tijd op de borden heeft gezet.

Piastri schuift vanwege de straf van Norris door naar P3. Althans, zo lijkt het. De debutant wordt uitgebreid geïnterviewd, verklaart dat hij niet bijster tevreden is met zijn snelste ronde. “Er had meer ingezeten”, stelt Piastri. Voor het oog van de wereld hoort hij tijdens het gesprek dat ook zijn rondetijd is geschrapt en de race niet vanaf de derde, maar zesde plek zal starten. Tien minuten nadat de kwalificatie inmiddels is afgelopen… Met een zuur gezicht druipt de Australiër meteen af. “Bedankt.”

George Russell (tweede) en Lewis Hamilton (derde) completeren daardoor met Verstappen de top-3 voor het hoofdnummer van zondag.