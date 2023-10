Met zijn zestiende seizoenszege verbeterde Max Verstappen zondag zijn eigen record van vorig jaar. De zege in de Grand Prix van Mexico was bovendien de 51e uit zijn loopbaan, evenveel als de Franse legende Alain Prost. Lewis Hamilton en Charles Leclerc vergezelden de Nederlander op het podium.

Zoals vaker dit seizoen stond er ook in Mexico-Stad geen maat op Verstappen. Die rendeert sowieso goed op het Autodromo Hermanos Rodriguez: de zege was zijn derde op rij in Mexico en zijn vijfde in de laatste zes edities daar.

En hoewel Verstappen zaterdag liever pole position had veroverd, is als derde starten ook zo gek nog niet in Mexico. De Nederlander bewees dat in 2021 al door op het lange rechte stuk richting bocht 1 twee Mercedessen in te halen. Zondag herhaalde hij dat kunststukje, nu echter met twee Ferrari’s voor zijn neus. Verstappen pakte meteen de kop dankzij een vliegende start, althans figuurlijk.

Zo’n start, maar dan letterlijk, kende Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Hoog waren vooraf in eigen land de verwachtingen van de Mexicaan en zijn vele fans, hoog was echter ook hoe hij door de lucht vloog in de eerste bocht. Dat was het gevolg van een touché met polesitter Charles Leclerc. Het leidde tot forse schade aan de zijkant van de Red Bull, Pérez moest de pits in en dat was dat: einde thuisrace.

Het gaf Lewis Hamilton, vorige week nog gediskwalificeerd na de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, een kans om in te lopen op zijn rivaal in de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. Die greep de Brit met beide handen aan, nota bene in de achtertuin van Pérez. Aan een zege van Verstappen kon ook Hamilton echter niets doen.

De Nederlander was als leider na de eerste pitstops al lang aan de Mexicaanse horizon verdwenen toen Kevin Magnussen halverwege de race zijn Haas in de muur zette als gevolg van een gebroken ophanging. Het zorgde in verband met reparaties aan de baan voor een rode vlag. Dat betekende een staande herstart, waarbij Verstappen de koppositie behield en vervolgens weer wegreed.

Achter hem ontsponnen zich mooie gevechten tussen coureurs op medium en hard. Indrukwekkend was de inhaalrace van Lando Norris, die vanuit het achterveld met fraaie inhaalacties opstoomde richting een uiteindelijk vijfde plaats. Yuki Tsunoda kende een tegenovergesteld lot: vanaf P18 lag hij op puntenkoers, maar de Japanner was te druistig in duel met Oscar Piastri. Dat kostte AlphaTauri diverse punten, al reed Daniel Ricciardo namens het team naar een verdienstelijke zevende plek.

Het speelde zich allemaal ver af achter Verstappen; die domineerde zoals wel vaker in Mexico.

