Met het pensioen van Sebastian Vettel, het vertrek van Daniel Ricciardo bij McLaren en de overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin is het silly season in volle gang. Met de soap rond Oscar Piastri, het niet verlengen van het contract met Mick Schumacher door Ferrari, zullen er in de komende weken ongetwijfeld meer verschuivingen plaatsvinden. Hier vind je een overzicht van alle coureurs die volgend jaar zeker zijn van een zitje en de nog vacante plekken.

Red Bull Racing

Max Verstappen (2028)

Sergio Pérez (2024)

Het team van Red Bull Racing heeft zijn coureurs nog minimaal twee jaar vastliggen. Max Verstappen tekende maart dit jaar tot 2028 en zal natuurlijk blijven waar hij nu zit. Sergio Pérez heeft ook een stevig contract tot eind 2024 en heeft tot nu toe kunnen brengen wat nog geen teammaat van Verstappen op kon brengen: een stabiele tweede man zijn. In kamp Red Bull is silly season dus allerminst aan de gang.

Foto: Motorsport Images

Mercedes

Lewis Hamilton (2023)

George Russell (meerjarig contract)

Mercedes heeft ook weinig stof tot nadenken wat betreft de rijderssamenstelling voor 2023. George Russell is voor de lange termijn overgekomen van Williams en zal de nieuwe Lewis Hamilton moeten worden. De zevenvoudig wereldkampioen zelf heeft nog een contract tot het einde van volgend seizoen en heeft al meerdere keren aangegeven nog veel plezier te hebben in het vak. Toto Wolff hoeft zich dus op de korte termijn weinig zorgen te maken.

Foto: Motorsport Images

Ferrari

Charles Leclerc (2024)

Carlos Sainz (2024)

Ferrari heeft beide rijders nog twee jaar vastliggen en is ook niet actief op de rijdersmarkt. Af en toe viel de naam Mick Schumacher in de media, maar die is net te kennen gegeven dat zijn contract met de Ferrari Drivers Academy niet wordt verlengd. Carlos Sainz en Charles Leclerc lijken de komende jaren goed te zitten bij de Scuderia.

McLaren

Lando Norris (2025)-

Het eerste team waar na het vertrek van Daniel Ricciardo hoe dan ook een verandering zal gaan plaatsvinden is McLaren. Het team uit Woking houdt de situatie rond Oscar Piastri nauwlettend in de gaten en de verwachting is dan ook dat de regerend Formule 2-kampioen zal gaan rijden voor het Britse team. Zak Brown daarentegen geeft aan dat McLaren meerdere plannen klaar heeft liggen om het zitje naast Lando Norris op te vullen.

Foto: Motorsport Images

Alpine

Esteban Ocon (2024)

–

Het Franse Alpine is naar alle waarschijnlijkheid het team dat het hardst op zoek is naar een coureur die naast Esteban Ocon plaats kan nemen. Na het vertrek van Fernando Alonso en de Piastri-situatie heeft de renstal al twee coureurs zien weglopen van een verblijf in Enstone. Meerdere namen worden nu genoemd bij Alpine: Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Mick Schumacher komen het vaakst voorbij, maar wie het daadwerkelijk zal worden is nog onduidelijk.

Aston Martin

Lance Stroll (niet bekend)

Fernando Alonso (meerjarig contract)

Aston Martin heeft zijn line-up ook compleet voor 2023. Nadat Sebastian Vettel bekend maakte dat hij zijn helm in 2023 aan de wilgen hangt, moest het team op zoek naar een nieuwe coureur. Die liet niet lang op zich wachten: Fernando Alonso komt over van Alpine en zal naast Lance Stroll gaan rijden volgend seizoen.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas (meerjarig contract)

–

Mocht Alfa Romeo kiezen voor een nieuwe naam in het rijderspaar van 2023 dan zal dat naar alle waarschijnlijkheid ten koste van Guanyu Zhou gaan. De Chinese coureur die nog maar met zijn eerste seizoen Formule 1 bezig is, krijgt veel complimenten over zijn debuutjaar en heeft er zelf vertrouwen in volgend jaar ook op de grid te staan. Toch blijft het silly season in volle gang, dus tot er een krabbel gezet is, blijft alles mogelijk.

AlphaTauri

Pierre Gasly (2023)

–

AlphaTauri heeft twee coureurs die allebei nog niet helemaal zeker zijn van een langer verblijf bij het Italiaanse team. Yuki Tsunoda heeft een contract tot eind dit jaar en hoopt op een contractverlenging. Dat contract heeft Pierre Gasly al in handen, maar de Fransman wordt veel in verband gebracht met Alpine. Nog geen zekerheid dus bij de Italiaanse renstal.

Williams

Alex Albon (2023 en daarna)

–

Het grote vraagstuk bij Williams is, blijft Nicholas Latifi. De Canadese coureur heeft af en toe een redelijk weekend, maar over het algemeen rijdt hij toch ver achter Alexander Albon rond. De Thai zelf hoeft niets te vrezen. Met een meerjarig contract op zak en vaak een klassering in of dicht bij de punten zit dat wel goed.

Foto: Motorsport Images

Haas

Kevin Magnussen (meerjarig contract)

–

Ook Mick Schumacher heeft een contract tot het eind van dit seizoen. De Duitser wordt in verband gebracht met een overstap naar Alpine, maar een langer verblijf bij het Amerikaanse Formule 1-team is ook zeker een optie. Kevin Magnussen daarentegen is bezig met een stabiel seizoen en rijdt ook volgend jaar voor het team van Haas.