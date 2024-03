Het gaat goed met de Formule 1 en de sport heeft weer een record gebroken. Dit keer op financieel gebied, want de koningsklasse van de autosport verdiende afgelopen seizoen een recordbedrag. Ook de teams verdienen een aardig zakcentje aan dit miljoenenbal, waarbij niet Red Bull maar Ferrari de grootverdiener is.

Het geld klotst tegen de plinten in de F1 en in 2023 streek de autosportklasse een slordige drie miljard euro op. Niet eerder sloot de sport een jaar zo winstgevend af. Dit bedrag komt voornamelijk uit de televisierechten, inschrijfgelden van de teams en de sponsoren. Gezien dit seizoen uit nóg meer races bestaat, zal de kassa van de Formule 1 eind dit jaar waarschijnlijk nog luider rinkelen.

De teams profiteren hier natuurlijk ook van mee, al krijgen zij nu een kleiner gedeelte van de taart dan een paar jaar geleden. Waar de renstallen in 2021 nog 66% ontvingen, is dit nu nog ‘slechts’ 63%. Volgens Auto, Motor und Sport komt dat door een afspraak in het Concorde Agreement. Het percentage dat de teams ontvangen is namelijk afhankelijk van de omzet. Hoe hoger de winst, hoe meer de Formule 1 ontvangt ten opzichte van de teams.

Ferrari koploper

Die 63%, wat gelijk staat aan 1,12 miljard euro, wordt overigens niet evenredig verdeeld over de renstallen. Er is een verdeelsleutel die door allerlei factoren wordt beïnvloed. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de resultaten van het afgelopen seizoen, maar bijvoorbeeld ook naar de behaalde resultaten uit het verleden en het aantal jaren dat een team in de sport actief is.

Mede hierdoor ontvangt Ferrari een aanzienlijk bedrag. Maar er is meer. Het Italiaanse team ontvangt namelijk een speciale bonus die door Bernie Ecclestone in het leven is geroepen. Naar schatting bedraagt deze bonus ergens tussen de 70 en 95 miljoen euro per jaar. Op deze manier wist de voormalige baas van de Formule 1 het merk te overtuigen om zich voor langere tijd aan de sport te verbinden. In 2026 worden er nieuwe afspraken gemaakt en de kans bestaat dat deze bonus zal verdwijnen.

Het financiële constructeurskampioenschap

1. Ferrari: 191 miljoen euro

2. Red Bull: 169 miljoen euro

3. Mercedes: 164 miljoen euro

4. McLaren: 107 miljoen euro

5. Alpine: 96 miljoen euro

6. Aston Martin: 93 miljoen euro

7. Williams: 89 miljoen euro

8. Racing Bulls: 73 miljoen euro

9. Sauber: 68 miljoen euro

10. Haas: 64 miljoen euro