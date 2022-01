De Formule 1 werkt voor komend seizoen aan betere tests om te controleren of teams niet met te flexibele achtervleugels rijden, naar aanleiding van meerdere ‘flexi-wing’-soaps in 2021.

Dat verklaart Nikolas Tombazis, het hoofd van de Formule 1’s single-seater commission tegenover Autosport. Vorig jaar was er immers weer veel om ‘flexi-wings’ te doen in de F1. Dit zijn vleugels die op hoge snelheid verder doorbuigen dan is toegestaan, wat een snelheidsvoordeel oplevert.

Mercedes verdacht Red Bull er in de eerste seizoenshelft van een te flexibele achtervleugel te hebben. In reactie daarop voerde de FIA strengere tests in. Red Bull moest haar achtervleugel als gevolg daarvan aanpassen voor de Grand Prix van Frankrijk.

Mysterieuze Mercedes-vleugel

Wie de bal kaatst, kan hem echter terugverwachten. Los van dat het vrijwel het hele jaar met argusogen naar Mercedes’ in haar optiek te flexibele voorvleugel keek, zette Red Bull in de slotfase van het seizoen openlijk vraagtekens bij de achtervleugel van haar Duits-Engelse rivaal.

Tijdens het weekend in Brazilië bereikte deze soap haar hoogtepunt, met Max Verstappen die na de kwalificatie zelfs de achtervleugel van polesitter Lewis Hamilton aanraakte in parc fermé. Aangezien dit verboden is, kwam dit Verstappen op een boete van 50.000 euro te staan.

De achtervleugel werd na de kwalificatie uiteraard ook door de FIA getest – en prompt afgekeurd, al kwam dat niet omdat de vleugel te flexibel bleek, maar de DRS-opening te groot was. Hamilton werd hoe dan ook uit de kwalificatie geschrapt en moest de sprintrace in Brazilië als laatste beginnen.

Nieuwe tests

Dat alle aandacht op de achtervleugel was gericht, was echter geen toeval. Tijdens de volgende Grand Prix, in Qatar, voerde de FIA daarna nieuwe ‘flextests’ uit. Deze waren toen overigens niet bindend, maar Tombazis sluit zeker niet uit dat soortgelijke tests in 2022 vaste prik worden – en dan wel tot straffen kunnen leiden.

“We hebben in Qatar niks geks gezien of vastgesteld”, vertelt Tombazis aan Autosport. Volgens de Griek wordt deze testmethode echter nog verder ontwikkeld. “Het was geen slechte test, maar het kan nog wel beter. We denken er dan ook aan voor komend seizoen nog wat verbeteringen door te voeren voor deze tests.”

De teams zijn dus gewaarschuwd, al zullen alle bolides begin 2022 sowieso onder een vergrootglas liggen. Dit omdat een compleet nieuwe generatie bolides zijn intrede doet. De achtervleugel is daarbij flink veranderd. Deze is een stuk meer gecurved en de end plates zijn niet langer recht, maar schuin.