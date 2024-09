Fernando Alonso kon zijn geluk niet op toen hij woensdag zijn nieuwste scheurijzer in ontvangst mocht nemen. De 43-jarige coureur koos voor een ‘auto van de zaak’ in de vorm van een splinternieuwe Aston Martin Valkyrie. De Valkyrie – een project van de hand van Adrian Newey – is volgens het Britse automerk een ware ‘Formule 1-auto’ voor op de weg.

LEES OOK: Alonso reageert op schorsing Magnussen: ‘Hoort gewoon bij het racen’

De Aston Martin-dealer in Monaco kreeg woensdag bezoek van Fernando Alonso. De Spanjaard kwam zijn nieuwe Valkyrie ophalen, de meest exclusieve hypercar van de Engelse fabrikant. Alonso heeft vrij lang op zijn nieuwe bolide moeten wachten; eind 2021 namen de eerste klanten hun Valkyrie’s al in ontvangst. De tweevoudig wereldkampioen had toen net zijn rentree gemaakt bij Alpine. “Ik heb zo lang op deze dag gewacht”, schrijft Alonso in een officieel persbericht. “Dit is echt een Formule 1-auto voor op de openbare weg. Ik kan niet wachten om een ritje te maken!”

De Valkyrie van Fernando Alonso is – net als zijn Formule 1-wagen – uitgevoerd in een donkergroene lak met lichtgroene accenten. De auto wordt aangedreven door een 6,5-liter V12 van Cosworth en is uitgerust met allerlei snufjes vanuit de Formule 1. Bij een extreme auto hoort natuurlijk ook een extreem prijskaartje; naar verluidt moet men zo’n 3 miljoen euro neerleggen voor een Valkyrie, al heeft Alonso wellicht personeelskorting gekregen.

LEES OOK: Lawrence Stroll gebrand op samenwerking met Adrian Newey: ‘Praten al jaren’

Adrian Newey

Het design van de Valkyrie is van de hand van Adrian Newey. De bewierookte ontwerper tekende de auto toen Aston Martin nog een sponsor was van het Formule 1-team van Red Bull. Daarmee is de bolide in feite een voorloper van de RB17; deze hypercar werd in juli onthuld op het Goodwood Festival of Speed.

LEES OOK: Red Bull onthult RB17: Adrian Newey’s 1200 pk sterke hypercar met F1-technologie

Fernando Alonso is niet de enige Formule 1-coureur met een Valkyrie in de garage. Max Verstappen kwam vorig jaar in opspraak toen er beelden vrijkwamen van de Nederlandse coureur die zijn Valkyrie flink de sporen gaf in een Franse tunnel. Even leek het erop alsof Verstappen gestraft zou worden voor het plezierritje. De Franse autoriteiten hebben echter geen vervolgstappen genomen.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!