Ook in Miami kwam Ferrari er niet aan te pas toen de polepositie voor de sprintrace op het spel stond. De Scuderia eindigde achter McLaren, Mercedes en Max Verstappen, terwijl Lewis Hamilton in China nog zegevierde tijdens de verkorte race. Charles Leclerc weet heel duidelijk waar het probleem zit voor Ferrari: ‘De snelheid is er helemaal niet op dit moment’.

Charles Leclerc had genoeg aan één woord toen aan hem na de sprintkwalificatie in Miami werd gevraagd hoe hij zich voelde: “Slecht.” De Monegask kwam niet hoger dan een zesde startplaats voor de verkorte race. “De ronde was goed, maar de snelheid is er helemaal niet op dit moment. Dus dat is behoorlijk irritant.”

LEES OOK: Hamilton haalt uit naar critici: ‘Weten niet waar ze het over hebben’

De Ferrari-coureur pakte in Jeddah nog de eerste podiumplaats voor Ferrari dit seizoen, maar van die blijdschap is niets meer terug te zien in het zonovergoten Miami. Leclerc legt uit waar het precies misgaat met de SF-25 op het circuit in Florida. “In elke bocht wel eigenlijk, het is niet zo dat we enorm zwak zijn in één soort bocht. De langzame snelheid lijkt ons zwaktepunt te zijn, maar dat verandert wel van weekend tot weekend. Niet echt geweldig.”

LEES OOK: Wolff gelooft nog altijd in de ‘magie’ van Hamilton: ‘Is er nog steeds’

‘Missen snelheid’

Lewis Hamilton, die na de GP Saoedi-Arabië al aangaf vaker niet dan wel met de Ferrari-bolide te worstelen, is het met zijn teamgenoot eens. “Tijdens de eerste vrije training ging het een beetje beter, de auto reed toen ook fijner, maar over het algemeen missen we snelheid”, zegt ook de wereldkampioen. “We moeten daaraan blijven werken.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.