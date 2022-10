Mocht een team zich schuldig hebben gemaakt aan het overschrijden van het budgetplafond, dan zet dat volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto de geloofwaardigheid van de Formule 1 op het spel. Zelfs een kleine overschrijding kan volgens hem namelijk genoeg zijn voor een halve seconde per ronde.

Hoewel er afgelopen weekend veel beschuldigingen klonken over teams die het budgetplafond van 145 miljoen dollar vorig jaar overschreden, zijn de cijfers van de FIA zelf nog niet naar buiten gekomen. Met name Ferrari en Mercedes waren er zeker van dat Red Bull tot de overtreders behoorde en dat zij er bovendien ruim overheen zijn gegaan.

Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte dat zijn team onder het budgetplafond is gebleven en ging zelfs in de tegenaanval door met acties te dreigen tegen de ‘fictieve en schadelijke claims’ van Ferrari en Mercedes.

Volgens Ferrari staat de geloofwaardigheid van de Formule 1 nu op het spel. Zij stellen dat zelfs een minimale overschrijding, met een paar miljoen dollar, al genoeg kan zijn voor een halve seconde op de baan. “Het is jammer dat we er in oktober van het volgende seizoen over praten, want op dit moment zijn er niet alleen gevolgen voor het kampioenschap van vorig jaar, maar ook voor het huidige kampioenschap”, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto tegen de Italiaanse tak van Sky Sports.

“Laten we wachten tot woensdag voordat we een oordeel vellen,” vervolgt Binotto, “maar over welk bedrag we ook praten, het is belangrijk om te begrijpen dat zelfs als het vier miljoen is, wat wordt beschouwd als een kleine overtreding, dat dat niet weinig is.”

Halve seconde

Vier miljoen dollar zou volgens Binotto goed genoeg zijn om ’70 mensen van de technische afdeling’ te betalen. “Zij kunnen met oplossingen komen die tot een halve seconde per ronde waard kunnen zijn”, stelt de Italiaan.

Wat de kwestie nog pijnlijker zou maken, is het feit dat volgens Binotto dat voordeel niet alleen vorig seizoen of dit seizoen merkbaar is. “We hebben het over een halve seconde en dat voordeel wordt meegenomen naar volgende seizoenen. Hoewel het in 2021 begon, levert het nog steeds een voordeel op in 2022 en 2023, dus dit is duidelijk een belangrijke zaak.”

“Het zet de geloofwaardigheid in het algemeen op het spel”, meent Binotto. “Ik hoop dat iedereen deze oefening correct heeft aangepakt, want anders wordt het een heel groot probleem om te beheren.”

Foto: Scuderia Ferrari Press Office