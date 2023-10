De FIA heeft aangekondigd lessen te trekken uit de Grand Prix van Qatar. In een persbericht erkent de organisatie dat de weersomstandigheden te extreem waren om in te racen. Daarom zal de FIA nu onderzoeken hoe ze dit in de toekomst kan voorkomen. Daarbij zal de organisatie naar een breed pakket aan maatregelen kijken.

De Grand Prix van Qatar was waarschijnlijk de zwaarste race die dit seizoen is gehouden. Meerdere coureurs hadden last van fysieke klachten, onder wie Logan Sargeant, die uitviel met tekenen van uitdroging. Verschillende coureurs vielen zelfs flauw toen ze eenmaal uit de auto stapten. Max Verstappen noemde de hitte extreem, en Lando Norris stelde dat er een duidelijke grens bereikt was.

De FIA heeft deze kritiek gehoord. In een verklaring schrijft de motorsport organisatie: “De FIA stelt met bezorgdheid vast dat de extreme temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de Grand Prix van Qatar invloed hadden op het welzijn van de coureurs. Hoewel de coureurs topatleten zijn, magen we niet van hen verwachten dat ze deelnemen aan wedstrijden onder omstandigheden die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het veilig besturen van de auto’s is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers, maar net als bij andere zaken die met veiligheid te maken hebben – zoals de infrastructuur van het circuit en de veiligheidseisen voor de auto’s – zal de FIA alle redelijke maatregelen nemen om acceptabele parameters vast te stellen waarbinnen de wedstrijden worden gehouden.”

“De FIA is dan ook begonnen met een analyse van de situatie in Qatar om aanbevelingen te kunnen doen voor toekomstige situaties met extreme weersomstandigheden. Hoewel de Grand Prix van Qatar voor volgend jaar later in het jaar is gepland, wanneer de temperaturen naar verwachting lager zullen zijn, geeft de FIA er de voorkeur aan om nu al concrete maatregelen te nemen om een herhaling van dit scenario te voorkomen.”

Maatregelen

“Tijdens de komende vergadering van de medische commissie in Parijs zal een aantal maatregelen worden besproken”, belooft de organisatie. “De maatregelen kunnen onder andere bestaan uit richtlijnen voor teams en coureurs, onderzoek naar aanpassingen voor een efficiëntere luchtstroom in de cockpit en aanbevelingen voor wijzigingen in de kalender om deze af te stemmen op aanvaardbare klimaatomstandigheden. Onderzoek van andere series, zoals cross-country evenementen in extreme klimaten, zal worden onderzocht op mogelijke toepassingen voor circuitevenementen.”

Opvallend genoeg zegt de FIA in het bericht niets over het schrappen van races als de omstandigheden ongeschikt worden bevonden. In de nasleep van Qatar gaan er veel stemmen op om dit soort races in het geheel te verbieden. Die stap lijkt de FIA voorlopig nog niet te willen zetten. De maatregelen die de organisatie noemt in het bericht lijken ook vooral dingen voor de langere termijn te zijn. Maar met de erkenning van de FIA is in ieder geval een eerste stap gezet om situaties als dit weekend in de toekomst te voorkomen.

Vanaf donderdag ligt de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!