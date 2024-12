De Formule 1 gaat een spannende tijd tegemoet. In 2026 gaat namelijk een nieuw reglement van kracht. De koningsklasse bevestigde in juni al de technische reglementen voor over twee jaar, maar de FIA onthult nu ook met foto’s hoe de ‘verfijnde versie’ van de 2026-auto eruit gaat zien.

Vier jaar na de laatste grote veranderingen aan het reglement, in 2022, staat de Formule 1 weer aan de vooravond van een grote revisie aan de regels. De 2026-auto is volgens de FIA kleiner en zelfs dertig kilo lichter dan de huidige generatie bolides. Ook zal er dertig procent minder downforce zijn en neemt drag af met vijfenvijftig procent.

Op het gebied van de aerodynamica krijgen teams de kans om aanpasbare voor- en achtervleugels op hun bolide te zetten. De grootste verandering komt echter op het gebied van de nieuwe motoren. Veel teams kiezen er daarom voor om vanaf dat seizoen nieuwe samenwerkingen aan te gaan, zoals Red Bull met het Amerikaanse Ford.

Nieuw concept

Hoewel de koningsklasse nog een jaar heeft om zich voor te bereiden op het 2026-seizoen, heeft de FIA alvast foto’s gedeeld van hoe de 2026-auto eruit zal zien. “De FIA World Motor Sport Council heeft een verfijnde versie van het 2026 FIA Formule 1-concept goedgekeurd”, aldus het officiële persbericht.

De nieuwe conceptfoto’s komen na de laatste vergadering van de World Motor Sport Council in Rwanda, waar de FIA aankondigde dat nieuwe reglementen aan de Formule 1-regels worden toegevoegd. De nieuwe reglementen zorgden afgelopen juni nog voor de nodige ophef. “Ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval genoeg vrijheid is om de reglementen zelf in vullen”, zei Horner tijdens het Grand Prix-weekend in Canada. Of de FIA met de nieuw aangekondigde reglementen aan de oproep van de teambaas gehoor geeft, is nog onduidelijk.

Bekijk het nieuwe concept alvast hieronder.

