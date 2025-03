De FIA voert een volgende nieuwe regel door voorafgaand aan het 2025-seizoen. De aanpassing door de FIA is terug te leiden naar de controverse rond Sergio Pérez tijdens de GP Canada. De Mexicaan reed toen na een crash met een beschadigde RB20 terug naar de pitstraat, waardoor er brokstukken op de baan terechtkwamen.

De FIA heeft voorafgaand aan het 2025-seizoen een flink aantal veranderingen doorgevoerd in het sportreglement. Zo werd in januari al bekend dat het bestuursorgaan coureurs harder gaat aanpakken voor wangedrag, en werd artikel 15.1. aangepast om meer stewards toe te laten tijdens zes races in 2025. De FIA is echter nog niet klaar met de aanpassingen, en neemt ook artikel 26.10 onder handen. Hiermee hoopt het bestuursorgaan een vergelijkbare controverse als rond Sergio Pérez tijdens de afgelopen GP Canada te voorkomen.

LEES OOK: ‘Aantal Formule 1-stewards wordt uitgebreid tijdens zes races in 2025’

De Mexicaan reed namelijk toen na een crash op het Circuit Gilles Villeneuve met een beschadigde bolide terug naar de Red Bull-garage. Pérez reed uiteindelijk een halve ronde met schade aan de achterkant van zijn RB20 rond. Hierdoor kwamen er meerdere brokstukken op de baan terecht. Red Bull hoopte met de actie een safety car te voorkomen, omdat Max Verstappen op dat moment aan kop reed. De Nederlander won uiteindelijk de Canadese race en kon zo zijn voorsprong in het kampioenschap uitbreiden. Pérez kreeg na het incident een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race.

Aanscherping

De FIA hoopt met een aanscherping van artikel 26.10 in de toekomst vergelijkbare acties te voorkomen. De nieuwe regel stelt wedstrijdleider Rui Marques in staat om eerder in te grijpen. “Elke coureur wiens auto aanzienlijke en duidelijke schade heeft opgelopen, waardoor deze zich in een staat bevindt die een direct gevaar oplevert voor de coureur zelf of voor anderen, moet de baan verlaten zodra dit veilig is”, leest de nieuwe regel. “Naar goeddunken van de wedstrijdleider kan, als een auto significante en duidelijke schade heeft, de deelnemer geïnstrueerd worden dat de auto meteen de baan moet verlaten zodra het veilig is om dat te doen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.