De Formule 1 heeft aanpassingen doorgevoerd in de nieuwe pitstopregels, die vanaf de Grand Prix van Hongarije zouden gelden. Zouden, want de FIA heeft besloten om deze regels uit te stellen tot de Grand Prix van België, direct na de zomerstop.

Vorige maand kwam het toch wel onverwachte nieuws naar buiten dat er vanaf de Grand Prix van Hongarije andere pitstopregels zouden gelden. Dit omdat er gevreesd werd dat teams in de jacht op veel snellere pitstops de veiligheid uit het oog verliezen en dat er dus gevaarlijke situaties zouden ontstaan ten koste van een pitstop onder de twee seconden. Volgens de FIA zijn die snelle pitstops alleen maar mogelijk met ‘bovenmenselijke’ reactietijden en dus zouden er nieuwe regels ingevoerd worden.

De FIA zou met een ‘standaard vertraging’ komen bij de pitstops. Zo moest er volgens de regels minimaal 0.15 seconde zitten tussen het moment dat een monteur op de knop drukt en het moment dat de software die dit alles reguleert, dit registreert. Daarnaast moest er 0.2 seconde zitten tussen het moment dat een auto weer op de grond wordt gezet en de coureur groen licht krijgt om weg te rijden.

De verleden tijd is in die zinnen van toepassing, aangezien de FIA nu afstapt van deze regels die een minimumvertraging verplichten. Wel zullen de monteurs rekening moeten houden met een andere manier om te registreren dat het wiel vastzit.

De monteurs moeten bij de pitstop een knopje indrukken op de wheel gun, waarmee ze een signaal geven dat het wiel vastzit. Geven alle vier de wheel guns zo’n signaal, dan kan de auto weer op de grond worden gezet en krijgt de coureur het signaal weg te rijden. Bij bepaalde teams zou echter het vermoeden hebben bestaan dat andere teams ‘geautomatiseerde’ systemen hebben om dit signaal te geven, wat niet is toegestaan.

Dat knopje eerder indrukken dan dat het wiel bevestigd is, is niet meer toegestaan. Mocht een monteur dat dan alsnog doen, dan zal de wheel gun niet werken. Daar kan dan dus vertraging ontstaan, omdat de knop dan opnieuw ingedrukt moet worden. Het team moet dan ook kunnen bewijzen dat de knop niet voor langere tijd in te drukken is en dus kunnen verzekeren dat de verantwoordelijke monteurs de knop hebben ingedrukt, en dat dit niet automatisch is gebeurd. Dit moet dan alsnog voor een vertraging zorgen, al is er nog wel wat speling voor het reactievermogen van de crew.

Naast deze wijzigingen in het technisch voorschrift is er nog wat veranderd. De nieuwe pitstopregels zouden vanaf de Grand Prix van Hongarije ingevoerd worden, maar zijn uitgesteld met een race. Dat zal nu dus pas vanaf de Grand Prix van België zijn, na de zomerstop.

Nieuwe pitstopregels zaaien verdeeldheid

De nieuwe pitstopregels leidden tot onvrede bij meerdere teams, waaronder Red Bull. Zij staan erom bekend razendsnelle pitstops uit te voeren en zagen met deze regels hun voordeel dus verdwijnen. Red Bulls Helmut Marko vertelde aan Auto, Motor und Sport dat ‘Mercedes hiervoor heeft lopen pushen’. “Ze willen ons pitstopvoordeel afpakken. Dit gaat ons vier tienden (per pitstop, red.) kosten”, meende Marko.

Aan de andere kant toonde McLaren zich wel een voorstander van de regels. “De veiligheid van de pitcrew is een van onze prioriteiten als team”, vertelde teambaas Andreas Seidl. “Het is een competitieve slagveld in de Formule 1, het is daarom goed dat de FIA duidelijker heeft gemaakt wat zij binnen de regels vinden vallen.”