Op 1 mei is het dertig jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte op het circuit van Imola. Als eerbetoon brengt FORMULE 1 Magazine een fotoserie van de meest memorabele momenten van de legendarische Braziliaanse coureur. Met vandaag één van de zwartste pagina’s in de geschiedenis van de Formule 1: de crash op het circuit van Imola.

Gefocust naar de start

Ayrton Senna start op 1 mei 1994 bij de GP van San Marino vanaf de eerste plek. Na een emotionele kwalificatie op zaterdag, waarbij collega Roland Ratzenberger om het leven komt, raadt hoofdarts en vriend Sid Watkins Senna aan niet te starten op zondag. Een dag later zien we de Braziliaan ‘gewoon’ aan de start. Deze foto is gemaakt op de grid, voorafgaand aan de race.

Ayrton Senna in de Williams FW16 Renault tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit in Imola 01/05/1994. ©Studio Colombo

Leider in de race

Bij de start gaat het opnieuw mis. De auto van JJ Lehto komt niet weg vanaf de vijfde plaats, een kapotte motor is hier de boosdoener. Een deel van het veld kan hem omzeilen maar Pedro Lamy knalt achterop de Benetton. De safety car komt naar buiten, voorop, met Senna daarachter. Hij leidt op dat moment de race, voor Michael Schumacher.

De start van de Grand Prix van San Marino. Ayrton Senna rijdt voor Michael Schumacher. © Getty Images

Noodlot slaat toe

Na vijf ronden gaat de safety car weer naar binnen, en is het aan Senna om het tempo te bepalen. Hij weet een goed moment uit te kiezen, en zorgt ervoor dat Schumacher hem niet passeert. Hij rijdt één ronde voordat het noodlot toeslaat. In de Tamburello-bocht schiet hij met 300 km/u rechtdoor, de muur in. Het is een enorme crash. Met een helikopter wordt Ayrton Senna, dan nog in kritieke toestand, naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat ze niets meer voor hem kunnen doen. En na enkele uren is het zover, hetgeen wat niemand voor ogen had gehouden is gebeurd: Ayrton Senna is er niet meer.

De auto van Senna na de crash op het circuit. © Getty Images

Een laatste eerbetoon

Op 5 mei 1994 wordt Ayrton Senna naar zijn laatste rustplaats gebracht. Meer dan 3 miljoen fans zijn naar São Paulo gekomen om hun grote held te eren. Een indrukwekkende optocht, de kist van Senna op een brandweertruck met de Braziliaanse vlag erover gedrapeerd. De begrafenis werd wereldwijd live uitgezonden, en behoorde later tot één van de grootste uitvaarten ooit.

Onder grote belangstelling van 3 miljoen Senna fans wordt de Braziliaanse held naar zijn laatste rustplaats gebracht. ©ANP

Ayrton Senna’s afscheid

Collega’s Emerson Fittipaldi, Christian Fittipaldi, Alain Prost, Gerhard Berger en Jackie Stewart dragen de kist van Ayrton Senna tijdens zijn begrafenis in São Paulo. Ook Senna’s protegé, Rubens Barichello, is één van de dragers die dag. Al heeft hij later toegegeven zich niets meer te herinneren van de begrafenis dankzij een hersenschudding van een eerdere crash op Imola.

Formule 1 collega’s Emerson Fittipaldi (L), Christian Fittipaldi (3e-L) Alain Prost (2e-L), Gerhard Berger (R) en Jackie Stewart (2e-R) dragen de kist van Ayrton Senna tijdens de begrafenis in São Paulo, Brazilië. © Getty Images

