Red Bull heeft net voor aanvang van de testdagen in Bahrein de eerste beelden van de RB21 onthuld. Op het eerste gezicht lijkt de bolide sprekend op zijn voorganger, maar onder het vertrouwde blauw en rood schuilt een auto die gebouwd is om de balansproblemen van vorig seizoen definitief achter zich te laten.

Bekend jasje, nieuwe inhoud

Hoewel het design op het eerste oog niet veel verschilt van de RB20 – een kleurenschema dat al te zien was tijdens het F1 75-evenement in Londen – belooft de RB21 een flinke stap vooruit te zijn. De studiofoto’s die het team heeft gedeeld, blijven mysterieus en geven weinig prijs van de technische veranderingen. Toch is het duidelijk dat Red Bull serieuze aanpassingen heeft gedaan om de balansproblemen van vorig seizoen aan te pakken.

Volgens technisch directeur Pierre Wache is er tijdens de winter hard gewerkt aan de RB21. Het doel? Een auto die eenvoudiger af te stellen is zonder dat dit ten koste gaat van de pure snelheid. “We hebben geprobeerd om het set-up venster te vergroten zodat de auto beter presteert op verschillenden circuits en onder verschillende omstandigheden,” aldus Wache.

Lessen uit een lastig seizoen

Vorig seizoen begon veelbelovend voor Max Verstappen en Red Bull. Maar naarmate McLaren het tempo opvoerde en Ferrari zich ook in de strijd mengde, begon vooral Sergio Pérez steeds meer te worstelen met het gedrag van de RB20. De balansproblemen werden zo nijpend dat Red Bull pas bij de Grand Prix van Italië echt begreep waar het misging. De grote vraag is nu of de RB21 goed genoeg gaat zijn om McLaren en Ferrari voor te blijven.

