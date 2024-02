Morgen wordt de nieuwe F1-bolide van McLaren gepresenteerd waarmee het team wederom een stap voorwaarts hoopt te zetten. De nieuwe livery werd een maand geleden al getoond, dus op dat vlak verwachten we weinig spannends. Wij doken in de fotoarchieven van het team dat al sinds 1966 van de partij is in de Formule 1 en hebben de meest iconische liveries voor je op een rijtje gezet.

Op de foto hierboven een afbeelding uit 2021 van Lando Norris achter het stuur van de McLaren MCL35M in de bloedmooie Gulf-livery tijdens de GP van Monaco.

Naamgever Bruce McLaren in de papayakleurige McLaren Cosworth M7A tijdens de Mexicaanse Grand Prix van 1968. Het team behaalt dat jaar de tweede plek in het constructeurskampioenschap. (Motorsport Images)

Denny Hulme in 1972 achter het stuur van de McLaren M19C waarbij de eerste grote sponsor het kleurenschema van het team bepaalt. (Motorsport Images)

Emerson Fittipaldi vliegt over de Nürburgring in de McLaren M23 in 1974. De Braziliaan sleept in dat jaar de eerste wereldtitel binnen voor het team. (Motorsport Images)

James Hunt herhaalt dat kunstje in 1976 in de McLaren M23D na een felle strijd met Niki Lauda. (Motorsport Images)

In de jaren 80 en 90 racet McLaren in de iconische rood met witte livery van hoofdsponsor Marlboro en behaalt vele successen op de baan. Hier Ayrton Senna achter het stuur van de McLaren MP4-4 waarmee hij in 1988 zijn eerste wereldtitel wint in de Formule 1. (Motorsport Images)

Grijs wordt vanaf 1997 de nieuwe kleur van McLaren. Mika Häkkinen neemt het team op sleeptouw en verovert tweemaal de wereldtitel, waaronder in 1998 met de McLaren MP4-13. (Motorsport Images)

De samenwerking met Mercedes wordt steeds inniger en daarom wordt er gekozen voor een zilveren kleurstelling. Dit is uiteraard een knipoog naar de succesvolle jaren van de Silberpfeilen. Hier Fernando Alonso in actie in de McLaren MP4-22 in 2007 in Monte Carlo. (Motorsport Images)

Honda keert in 2016 terug in de Formule 1 en wil met McLaren net als in de jaren 80 naar de top. Helaas loopt dit project allesbehalve soepel. De MP4-31, hier met Jenson Button achter het stuur, het vooral moet hebben van de looks en niet van de resultaten. (Motorsport Images)

Het oranje papaya keert vanaf 2017 terug op de auto, waarbij deze kleurstelling van de MCL33 uit 2018 misschien wel het mooiste is. (Motorsport Images)

Sinds de Grand Prix op Silverstone in 2023 heeft McLaren met de MCL60 eindelijk de aansluiting met de koplopers teruggevonden. Deze speciale kleurstelling met zilveren accenten was erg geliefd bij de fans. (Peter van Egmond)