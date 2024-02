Morgen is het de beurt aan Red Bull Racing om de nieuwe RB20-bolide voor komend F1-seizoen aan de wereld te presenteren. We doken weer in onze archieven: een reis door de tijd van 2005 tot en met 2023 aan de hand van de mooiste liveries. Van David Coulthard en Robert Doornbos naar Max Verstappen en Sergio Pérez…

Foto boven: Robert Doornbos, in 2006 derde rijder bij Red Bull, poseert als Superman, naast de vaste coureurs Christian Klien en David Coulthard.

De Schot David Coulthard in actie met de RB01 op het circuit van Monza in 2005 (Motorsport Images)

Robert Doornbos rijdt drie F1-races voor Red Bull in 2006 (Motorsport Images)

Mark Webber vecht in zijn RB3 een duel uit met Adrian Sutil namens Spyker (Motorsport Images)

Sebastian Vettel verlaat in 2009 de pitlane van Spa-Francorchamps met Lewis Hamilton in zijn kielzog (Motorsport Images)

Prachtig beeld uit Singapore 2011: Sebastian Vettel in actie met de RB7 (Motorsport Images)

Mark Webber in duel met Ferrari-coureur Fernando Alonso in Brazilië 2013 (Motorsport Images)

Daniel Ricciardo in actie tijdens de training voor de Amerikaanse GP in Austin in 2014 (Motorsport Images)

Daniil Kvyat zonder voorvleugel en met een bijzondere livery tijdens de F1-testdagen in 2015 in Jerez (Motorsport Images)

Max Verstappen leidt tijdens zijn debuutrace voor Red Bull in Barcelona (2016) op weg naar de overwinning, met achter hem Kimi Räikkönen (Motorsport Images)

Pierre Gasly test het gravel in Oostenrijk 2019 (Motorsport Images)

Alexander Albon in actie met de RB16 tijdens de Belgische GP op Spa-Francorchamps in 2020 (Motorsport Images)

Sergio Pérez spint van de baan tijdens de Turkse GP in Istanboel in 2021 (Motorsport Images)

Max Verstappen in actie tijdens de GP van Bahrein in 2022 (Motorsport Images)

Max Verstappen tijdens de Amerikaanse GP in Austin (2023) met een speciale Amerikaanse Red Bull-livery (Motorsport Images)

Max Verstappen viert feest na het behalve van zijn wereldtitel in Qatar 2023 (Motorsport Images)

