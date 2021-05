Hij kleurde paars in de eerste sector, was ervan overtuigd dat dit hét rondje was. Toch moet Max Verstappen het doen met de tweede startplaats. Voorlopig althans, polesitter Charles Leclerc crashte namelijk in de slotseconden. “Dat verwacht je niet, de strategie werkte. Tot de rode vlag dus”, aldus Verstappen.

Op het moment dat Charles in de tweede zwembad-chicane zijn Ferrari in de muur parkeerde, reed Verstappen in de tunnel na een paarse eerste sector. “Het zal altijd ‘wat als’, ‘wat als’ blijven maar we waren goed op weg. We werkten met een snel-langzaam-snel-strategie en die werkte goed voor ons. Dat laatste rondje moest het worden.”

“Ik was meer dan een tiende sneller dan mijn eerste rondje. En ik had toen nog een foutje gemaakt in bocht 11, daar verloor ik een tiende. En ik had in dit rondje zoveel meer grip dus pole had zeker mogelijk geweest, maar ja. Het is wat het is. Ik ben blij dat we vandaag competitief waren, we hebben ons goed hersteld na donderdag.”

Motorsport Images

Daarmee doelde Verstappen op de tweede vrije training, hij concludeerde naderhand dat Red Bull te langzaam was. “We worstelden met de balans, dat had ik niet verwacht gezien het karakter van onze auto dit seizoen. We hebben bijna alles veranderd en hadden veel betere grip aan de voorkant. Maar vandaag voelde ik me erg op mijn gemak in de auto. Ik kon het mooi opbouwen naar die laatste ultieme ronde. Het was close met Charles uiteindelijk, ik ben nog best blij met die tweede plek.”

Enige gevoelens van wrok naar Leclerc waren er in ieder geval niet. “Het is nogal een verschil als iemand een fout maakt en de muur raakt of het moedwillig doet. Als Charles ‘m had geparkeerd met een kapotte voorvleugel, was het een ander verhaal geweest. Maar hij raakte de muur en het eindigde voor hem waar ik ook twee keer heb gestaan. Het was gewoon ongelukkig.”

Van de race zondag heeft Verstappen nog geen verwachtingen. “Ach, we rijden toch niet voluit en kijken alleen maar wanneer we gaan stoppen. Het draait om bandenmanagement. Eerst maar eens zien waar we morgen starten”, doelend op eventuele gridstraffen voor Leclerc in verband met het vervangen van onderdelen. “Al zou dat niet hetzelfde voelen, ik had het toch liever vandaag gewoon goed gehad.”

