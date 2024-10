Het Formule 1-seizoen nadert de ontknoping en één van de meest opvallende races is de Grand Prix van Las Vegas. Deze nieuwe toevoeging aan de kalender heeft vorig jaar al flink wat aandacht getrokken, maar dit jaar introduceert Las Vegas iets wat de sport nog niet eerder heeft gezien: een gesponsorde DRS-zone.

Duracell verbindt zich aan DRS-zone

Tijdens de komende Grand Prix van Las Vegas zal het batterijmerk Duracell zijn naam verbinden aan een van de DRS-zones op het circuit. Dit is een opvallende zet in de wereld van de Formule 1, waar sponsoring overal aanwezig is, maar nog nooit eerder specifiek aan een DRS-zone is gekoppeld. De Duracell-logo’s zullen prominent aanwezig zijn, zowel langs de baan als op de omliggende gebouwen. Dit markeert een interessante ontwikkeling voor de sport, waar de mogelijkheden voor commerciële samenwerkingen steeds verder worden uitgebreid.

Las Vegas als blikvanger

Vorig jaar heeft de GP van Las Vegas zijn debuut gemaakt en hoewel het evenement niet zonder kritiek bleef, was de algehele ervaring voor fans en teams uniek. Coureurs racen langs de beroemde Las Vegas Strip en het snelle karakter van het circuit biedt volop mogelijkheden voor inhaalacties. Dit jaar wil de organisatie met de gesponsorde DRS-zone nog meer spektakel toevoegen.

Duracell is geen nieuw gezicht in de Formule 1, aangezien het merk al lange tijd verbonden is aan Williams. Met deze nieuwe sponsoring verbreden ze hun aanwezigheid binnen de sport op een innovatieve manier. Het feit dat ze als eerste bedrijf een DRS-zone sponsoren, geeft aan dat ze voorop willen lopen in deze nieuwe commerciële ontwikkelingen.

Trendsetter?

Met deze primeur zou Las Vegas weleens de trendsetter kunnen zijn voor toekomstige races. Zullen andere circuits volgen met het sponsoren van DRS-zones of andere onderdelen van het circuit? De commerciële mogelijkheden lijken eindeloos.

