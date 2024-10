De naderende ontknoping in de titelstrijd en de groeiende onvrede tussen hun teams, maakt dat het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris ook in Mexico onder een vergrootglas ligt. Een krachtmeting blijft in de eerste vrije training uit; Norris komt niet in actie. In een door een zware crash ontsierde sessie blijkt George Russell de snelste, Verstappen kampt met een motorprobleem en eindigt als vierde.

In aanloop naar de eerste sessie gaat vooral over de donderdag aangekondigde ‘right to review’ van McLaren inzake de straf die Norris kreeg in Austin. Het is de nieuwste plaagstoot in het gevecht dat ook naast het circuit woedt tussen dat team en Red Bull Racing. Voor de tweede vrije training wil McLaren de stewards proberen te overtuigen van nieuw bewijs. Het team hoopt dat Norris’ straf wordt teruggedraaid.

De zaak rond Norris en Verstappen doet in Mexico veel stof opwaaien, al voor de eerste sessie. Die staat overigens bol van jonge coureurs die meters mogen maken. Het gaat om Kimi Antonelli (Mercedes, in plaats van Hamilton), Robert Shwarzman (Sauber, in plaats van Zhou), Felipe Drugovic (Aston Martin, jn plaats van Alonso), Pato O’Ward (McLaren, in plaats van Norris) en Oliver Bearman (Ferrari, in plaats van Leclerc).

Voor die laatste eindigt de training echter abrupt als Alexander Albon in de Williams na het uitkomen van bocht 9 hard met hem in aanraking komt. De langzaam rijdende Bearman kan zijn Ferrari op de baan houden, Albon vliegt hard de bandenstapel in. Beide coureurs blijven ongedeerd, maar de crash zorgt voor een rode vlag.

Bij Verstappen wordt in het begin van de sessie flink gewerkt aan de auto. Even is er de vrees voor forse schade aan de vloer, maar dat blijkt mee te vallen. Vlak voor de rode vlag rijdt hij naar P4. Na de crash en de rode vlag tikt de tijd weg. Als het licht in de pitstraat weer op groen springt, zijn er nog 23 minuten te gaan. Dat is het sein voor veel coureurs om massaal op de zachte band naar buiten te gaan.

Verstappen moet op de snelste band al snel Carlos Sainz en George Russell voor zich dulden. In de slotfse krijgt hij nog te maken motorproblemen. “No power”, klinkt het via de boordradio. Zijn sessie eindigt daardoor in de pitbox, een paar minuten eerder dan gepland. Russell blijft de rapste, Verstappen eindigt op P4.

Bij McLaren valt Oscar Piastri enigszins tegen (zesde). Rond middernacht zal in de tweede vrije training van de dag blijken wat Norris er in die bolide van bakt. Maar vóór die sessie wacht in Mexico dus eerst nog de strijd van McLaren en Norris bij de stewards. Dit in een poging om de straf terug te draaien die volgde op het incident met Verstappen afgelopen week.

