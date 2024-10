In een enerverende aflevering van de GP van Mexico heeft Carlos Sainz zondagavond zijn vierde F1-overwinning behaald. Max Verstappen krijgt onderweg twintig seconden aan tijdstraffen aan de broek, maar eindigt desondanks als zesde en houdt daarmee de schade ten opzichte van zijn titelrivaal Lando Norris (tweede) nog enigszins beperkt tot tien WK-punten. In de WK-stand bedraagt zijn voorsprong nog altijd 47 punten.

Hierbij, de GP van Mexico in vogelvlucht:

RONDE 1/71: Ferrari-coureur Carlos Sainz vertrekt vanaf pole, maar is niet bestand tegen de pikstart van Max Verstappen. De Nederlander pakt in de ruim 800 beter lange aanloop naar bocht 1 meteen de leiding. Sainz gaat over het gras nog wel voorbij, maar geeft die plek meteen terug. Sergio Pérez kent ook een goede start en wint vanaf P18 vijf plaatsen. Echter, hij blijkt zijn auto buiten het startvak geparkeerd te hebben en krijgt daarvoor een tijdstraf van vijf seconden. Ondertussen crasht Yuki Tsunoda stevig en neemt Alexander Albon mee. Voor beiden betekent het einde race. De safety car komt naar buiten.

RONDE 6/71: De race in Mexico-stad wordt hervat. Max Verstappen gaat in het stadion meteen op het gas en houdt respectievelijk Sainz, Norris, Charles Leclerc en Lewis Hamilton eenvoudig achter zich.

RONDE 9/71: Sainz plaatst een succesvolle aanval bij Verstappen en herovert de leiding. Bij de exit gaat hjij even over de kerbs, maar het loopt goed af voor de Spanjaard van Ferrari.

RONDE 11/71: Norris en Verstappen hebben het met elkaar aan de stok en belanden tot tweemaal toe samen buiten de baan, in bocht 4 en daarna in bocht 8. Norris was er voorbij, maar Verstappen achterhaalt hem. Leclerc is de lachende derde en pakt ondertussen de tweede plek, achter zijn teamgenoot Sainz. De stewards onderzoeken het duel tussen de titelrivalen Norris en Verstappen en besluiten even later om de drievoudig wereldkampioen van Red Bull een tijdstraf van tien seconden op te leggen voor het akkefietje in bocht 4. De veelzeggende reactie van Verstappen: ‘Wat een cadeautje!’

RONDE 16/71: Fernando Alonso zoekt noodgedwongen de pits op en voor hem komt er vanwege remproblemen een einde aan zijn 400e (!) race in de Formule 1.

RONDE 18/71: Sergio Pérez probeert Liam Lawson in te halen, maar de Nieuw-Zeelander van Visa RB laat zich niet van de baan drukken. het gevolg: Lawson blijft tiende en Pérez heeft schade aan de sidepods. In dezelfde ronde heeft de Mexicaan een soortgelijk akkefietje met Lance Stroll. De stewards leggen even later nog een straf op aan Verstappen, voor de eerdergenoemde actie in bocht 8 jegens Norris. Daarmee heeft hij dus een straf van twintig seconden aan de broek.

Verstappen lost zijn tijdstraffen in

RONDE 26/71: Max Verstappen komt binnen voor zijn eerste pitstop en lost zijn tijdstraffen in. Na een pitstop van 24 seconden komt hij als vijftiende terug de baan op, één plekje voor zijn teamgenoot Pérez. De stand aan kop is als volgt: Sainz, Leclerc, Norris, Russell en Hamilton.

RONDE 38/71: Max Verstappen passeert Lawson en is alweer opgerukt naar P7. Zijn volgende slachtoffer heet Oscar Piastri, de McLaren-teamgenoot van Norris. Overigens klaagt leider Sainz even over een probleem met zijn Ferrari-motor, maar het lijkt vals alarm. Zijn voorsprong op teamgenoot Leclerc is ruim zeven seconden.

RONDE 59/71: Norris jaagt op P2 en opent de aanval op Leclerc. Daarachter probeert Lewis Hamilton zijn Mercedes-teamgenoot George Russell te verschalken, vooralsnog vergeefs. Max Verstappen zit vast op P6, Sergio Pérez rijdt vrijwel achteraan, op een beschamende P16.

Leclerc in de fout, Norris pakt P2

RONDE 63/71: Leclerc vergaloppeert zich in de laatste bocht voor start/finish. De Monegask houdt zijn auto ternauwernood op de baan, maar moet wel zijn tweede positie prijsgeven ten faveure van Norris.

RONDE 71/71: Sainz wordt als winnaar van de GP van Mexico afgevlagd, met ruime voorsprong op respectievelijk Norris en Leclerc. Max Verstappen wordt achter de Mercedessen van Hamilton en Russell als zesde afgevlagd. Een extra WK-punt voor de snelste raceronde gaat op de valreep naar Leclerc.

De top-10 is als volgt: Sainz, Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Magnussen, Piastri, Hülkenberg, Gasly.

De volgende race is komende zondag: de GP van São Paulo in Brazilië.

