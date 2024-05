Het werd gekscherend al een vloek genoemd, maar ook voor Charles Leclerc in Monaco blijkt driemaal scheepsrecht. Na twee eerdere mislukte pogingen vanaf pole weet de Monegask van Ferrari zondag eindelijk zijn pole position te verzilveren. Na 78 ronden wordt hij in zijn geboorteplaats als verdiende winnaar van de Grand Prix van Monaco afgevlagd. Achter Leclerc leggen Oscar Piastri en Carlos Sainz beslag op de tweede en derde plaats. Max Verstappen, na zijn moeizame kwalificatie gestart vanaf P6, eindigt als zesde.

De editie van 2024 zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een ouderwets enerverende race. Het venijn zit al meteen in de start. Vanaf pole is Charles Leclerc goed weg, maar daarachter ontstaat één grote chaos. Oscar Piastri toucheert heel licht de Ferrari van Carlos Sainz, waardoor de laatste een lekke band oploopt en stuurloos is. Bij het uitkomen van Casino parkeert hij noodgedwongen zijn auto.

Het betekent dat Max Verstappen vanaf P6 meteen een plekje wint, maar in de achterhoede gaat het een fractie later helemaal mis. Als Kevin Magnussen zijn Haas-bolide zijn auto naast de Red Bull van Sergio Pérez drukt terwijl er geen ruimte is, wordt de Mexicaan gekatapulteerd. Een harde crash is het gevolg, waarbij ook Magnussen zelf en zijn Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg worden geëlimineerd. Een rode vlag is het gevolg. Tot verrassing van velen menen de stewards overigens dat het slechts een race-incident is, waardoor de Deen nieuwe strafpunten (en daarmee een schorsing) bespaard blijft.

VIDEO: Bekijk hier de harde crash van Pérez, Magnussen en Hülkenberg

Op het moment van de rode vlag hebben ook de Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon het al met elkaar aan de stok gehad, voor de ingang van de tunnel. Ook voor Ocon is de race al meteen ten einde. Alpine-baas Bruno Famin is des duivels op Ocon, die hij de schuld geeft van het incident.

Ideaal scenario voor Leclerc

Het duurt enige tijd voordat de rommel op de baan is opgeruimd en de vangrails zijn gerepareerd. Wanneer na een kleine drie kwartier de race wordt hervat, is de Ferrari van Sainz inmiddels gerepareerd en neemt de Spanjaard zijn aanvankelijke startpositie (P3) weer in en moet Verstappen vanaf P6 weer aan de bak.

Lees ook: Kevin Magnussen pleit zichzelf vrij na harde crash

Dit keer verloopt de start wel zonder noemenswaardige problemen. Leclerc is wederom goed weg. Hij weet vervolgens meteen een klein gaatje te slaan richting Piastri die met liche vloerschade aan zijn bolide moeite heeft het tempo te volgen. Voor Leclerc blijkt dat een ideaal scenario. Piasti, Sainz en Lando Norris blijven in zijn kielzog, maar daarachter valt al snel een stevig gat met respectievelijk George Russell en Max Verstappen. Verstappen zit klem achter de Mercedes van Russell en beklaagt zich over de boordradio dat het eentonig is. “Ik had een kussen mee moeten nemen”, stelt hij enigszins sarcastisch.

De race is na de hectische start inderdaad verworden tot een optocht, zoals in het Prinsdom vaker het geval is. Lance Stroll raakt nog de vangrail met linkerachterkant, maar kan met de opgelopen lekke band doorrijden naar de pitstraat voor vers rubber.

George Russell blijf na de herstart doorrijden tot de finish op de medium band terwijl Max Verstappen, die wel een pitstop maakte, in zijn nek hijgt. Inhalen is haast onmogelijk op het circuit van Monaco, weet ook de Nederlander. Meer dan de zesde positie zit er dan ook niet in achter de Mercedes-coureur.

Aan de kop van het veld komt Leclerc als eerste over de meet, het is hem dan eindelijk gelukt. Vanaf de tribunes klinkt een luid applaus voor de lokale held. Achter hem is het tot de laatste ronde spannend wie de Monegask op het podium gaan flankeren. Piastri, Sainz en Norris rijden als in een treintje naar de geblokte vlag en komen in deze volgorde over de finish.

Uitslagen