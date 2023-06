Max Verstappen heeft op de Red Bull Ring in Spielberg zijn 26ste pole in de Formule 1 gepakt. De Nederlandse wereldkampioen ging in de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix het slimste om met de track limits en ziet zondag Charles Leclerc naast hem op de startgrid staan. Carlos Sainz start van de derde plaats.

Weliswaar was het vrijdagmiddag wat meer bewolkt dan in de ochtend, maar de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk verliep droog. De eerste rondetijd op de klokken was een 1:06.006 voor Kevin Magnussen. Uiteraard hield die tijd niet lang stand. Al gauw doken Oscar Piastri en Max Verstappen ver onder de tijd van de Deense coureur van Haas. Niet veel later besloot de wedstrijdleiding de tijd van de Nederlander te schrappen wegens het overschrijden van de track limits.

Bottas zorgt voor code rood

Na een minuuut of zes werden er eerst gele en niet veel later rode vlaggen gezwaaid. De aanleiding was een flinke spin van Valtteri Bottas in bocht 1. De Fin wist uit de problemen te blijven, maar liet zijn Alfa Romeo afslaan en dat was genoeg reden om de sessie kort stil te leggen.

Valtteri Bottas verremt zich en spint bij het uitkomen van bocht 1 (Getty Images)

Bij het hervatten van Q1 ging Verstappen direct naar de snelste tijd 1:05.116. Ook Nyck de Vries zag nu een tijd wegens trak limits worden weggestreept en dat betekende dat hij op de laatste plaats bleef hangen. Naast de Nederlander vielen Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Logan Sargeant en Kevin Magnussen af.

Opnieuw track limits voor Verstappen

Verstappen en Pérez gingen als eerste de baan op in Q2. De wereldkampioen klokte een 1:04.955, maar voor de tweede keer in deze kwalificatie raakte hij zijn tijd kwijt omdat hij even buiten de lijntjes reed. Het deed de Nederlander verzuchten dat de track limits ‘een grap’ zijn. Niet veel later wist hij zich te herstellen met alsnog een snelste tijd: 1:04.951. Wie dat niet deed en uiteindelijk het slachtoffer werd van de limieten was Sergio Pérez die in Q2 drie keer zijn tijd verloor en voor de vierde keer op rij Q3 niet haalde. Met de Mexicaan vlogen George Russell, Esteban Ocon, Piastri en Bottas uit de kwalificatie.

Verstappen besloot in Q3 geen enkel risico te nemen en direct een snelle ronde te noteren. Om de Nederlander heen werden opnieuw veel tijden weggestreept, maar uiteindelijk waren het Leclerc en Sainz die achter Verstappen tweede en derde werden.

Met zijn 26ste pole evenaart Verstappen het aantal polepositions van Mika Häkkinen.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd