De FIA komt de teams in 2026 tegemoet, en past het Testing of Previous Cars-reglement aan. De renstallen mogen volgend jaar tijdens het testen al meteen de 2025-auto gebruiken. Normaliter moet een bolide twee jaar oud zijn voordat het gebruikt mag worden voor TPC-tests. De aanpassing is niet voor alle teams evengoed nieuws.

Onder het huidige TPC-reglement moeten Formule 1-auto’s minstens twee jaar oud zijn. Zo mocht Lewis Hamilton tijdens zijn eerste werkweek bij Ferrari wel in de 2023-auto de SF-23 testen, maar was de SF-24 verboden terrein. In 2026 verandert dat dus eenmalig, en mogen teams hun 2025-auto gebruiken onder de aangepaste reglementen. De Formule 1 lijkt zo de teams een handje te helpen wanneer het nieuwe 2026-reglement van kracht gaat.

Niet voor alle teams voordelig

Niet alle teams zijn echter blij met de tegemoetkoming. Renstallen die in 2026 van motorleverancier wisselen – waaronder Sauber, Red Bull en Aston Martin – ondervinden in principe minder voordeel aan het aangepaste TPC-reglement. Vooral voor Sauber kan testen met de 2025-auto wel eens lastig gaan worden. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport staat Saubers huidige motorleverancier Ferrari er niet om te springen dat Audi dan informatie kan halen uit de motor van de concurrent.

Ook Aston Martin, die in 2026 Mercedes-motoren inruilt voor die van Honda, moet flink in de portemonnee tasten om aan het begin van volgend seizoen de 2025-bolide te testen. Aston Martin laat zich naar verluidt echter niet afschrikken, omdat de kosten toch niet onder het budgetplafond vallen. Voor Red Bull maakte adviseur Helmut Marko alleen bekend dat er “een afspraak met Honda over de toekomst is gemaakt.”

