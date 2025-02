De Formule 1 viert haar vijfenzeventigjarig bestaan en trapt het seizoen vanavond af met een spectaculair evenement: F1 75. Alle teams, teambazen en coureurs zijn aanwezig, en vanavond worden alle liveries voor het nieuwe seizoen officieel bekend gemaakt. Wil je geen moment missen? Wij houden je de hele avond op de hoogte.

Alle liveries vanavond onthuld

Een van de hoogtepunten van F1 75 is de onthulling van alle liveries voor het nieuwe seizoen. Vanavond worden de ontwerpen officieel gepresenteerd, en uiteraard kun je ze direct bewonderen op onze website. Houd onze website dus goed in de gaten voor een overzicht van alle nieuwe bolides!

Grootschalig evenement in Londen

F1 75 vindt plaats in de O2 Arena in Londen. Geen zorgen als je geen kaartje hebt weten te bemachtigen – het evenement is wereldwijd te volgen via verschillende kanalen. In Nederland kun je terecht bij Viaplay of F1 TV. Geen abonnement? Geen probleem, de gehele show wordt ook gratis uitgezonden via het YouTube-kanaal van de Formule 1. De livestream start om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Muzikale optredens en Formule 1-experts

Naast de teampresentaties biedt F1 75 ook entertainment van wereldklasse. Op het podium kun je optredens verwachten van de Britse popgroep Take That, country-ster Kane Brown, rapper Machine Gun Kelly en componist Brian Tyler, de man achter de iconische Formule 1-intromuziek. Verder geven vaste F1 TV-analisten Laura Winter, Lawrence Barretto en Ariana Bravo hun visie op het aankomende seizoen.

Mis niets van dit unieke evenement en volg alle updates, reacties en liveries vandaag op formule1.nl!

