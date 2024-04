Fan-favorite Günther Steiner zou een sensationele comeback kunnen maken in de Formule 1. Ondanks zijn plotselinge ontslag bij Haas is de ex-teambaas niet uit de paddock weg te slaan. Na verschillende rollen als analist en als ambassadeur, zou Günther Steiner nu willen investeren in een eigen F1-team – met Visa RB als mogelijk doelwit.

Van zijn analyses voor het Duitse RTL, tot een rol als ambassadeur voor de GP van Miami, Günther Steiner is onlosmakelijk verbonden met de Formule 1. Na acht jaar trouwe dienst bij het team van Haas is de Italiaans-Amerikaanse Steiner dit seizoen niet actief in de sport. Toch zou hij binnenkort weer een aandeel kunnen krijgen in de Formule 1. Letterlijk.

Volgens het Japanse Autosport Web wil Günther Steiner namelijk investeren in een eigen Formule 1-team. Het platform beweert dat hij al geldschieters heeft gevonden die zich graag in de sport zouden roeren. Tijdens het raceweekend in Japan zei de 59-jarige Steiner het volgende over een mogelijke comeback. “Ik heb al zoveel jaren in de Formule 1 rondgelopen”, aldus de oud-teambaas. “Ik zou meer willen dan alleen maar meedoen en af en toe een puntje scoren. Alleen als ik mee kan vechten voor overwinningen zou ik weer een team willen runnen.”

Visa RB

Visa RB zou een mogelijk target zijn voor Günther Steiner. Begin april gingen er al geruchten dat het zusterteam van Red Bull mogelijk verkocht zou worden. Als Steiner een leidende rol binnen het team uit Faenza wil kopen, zal hij wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Naar verluidt moet er tot 2030 met de motoren van Red Bull gereden worden en mogen nieuwe coureurs enkel uit het eigen juniorprogramma komen.

