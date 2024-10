Oliver Bearman heeft dit jaar indruk gemaakt met zijn Formule 1-debuut in Saoedi-Arabië, waar hij de zieke Carlos Sainz heeft vervangen en als zevende is geëindigd. Even leek het alsof Ferrari hem meteen een stoeltje zou aanbieden, maar volgens performance engineer Jock Clear is het goed dat het niet gebeurd is. Bearman heeft voor een tussenstap bij Haas gekozen, en Clear kan zich geen beter scenario voorstellen.

Een slimme zet voor Bearman

Vanaf 2025 maakt Bearman deel uit van het team van Haas, samen met Esteban Ocon. De jonge Brit wordt gezien als een groot talent, maar Clear ziet de tussenstap bij Haas als een noodzakelijke leerschool. In plaats van meteen in het diepe te worden gegooid bij Ferrari, krijgt Bearman bij Haas de ruimte om zich verder te ontwikkelen zonder de immense druk van een topteam.

Clear was na het debuut van Bearman al sceptisch over een mogelijke directe terugkeer bij Ferrari. “Iedereen was enthousiast en vroeg zich af of Bearman nog een kans zou krijgen als Sainz langer uit de roulatie was,” vertelt hij in de F1 Nation-podcast. “Maar ik dacht alleen maar: liever niet. Hij heeft die ene geweldige race gehad, laat hem dat nu eerst verwerken.”

Tijd nodig om op gang te komen

Volgens Clear moeten we niet verwachten dat rookies als Bearman direct zullen schitteren. “Er zijn jonge coureurs die snel van de grond komen en de druk meteen aankunnen. Bearman is een rijder die wat meer tijd nodig heeft om op gang te komen. Ik kijk meer naar zijn potentie op de middellange termijn.” Die tijd krijgt Bearman bij Haas. Volgens Clear is Haas een ideale omgeving om te groeien, zonder de directe verwachtingen die een stoeltje bij Ferrari met zich meebrengt. “Bij Haas kan hij waardevolle ervaring opdoen en zichzelf klaarmaken voor de toekomst.”

