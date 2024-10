Max Verstappen heeft opnieuw de speculaties rondom zijn toekomst in de Formule 1 aangewakkerd door te stellen dat zijn volgende stap tevens zijn laatste zal zijn. Toch blijft de Nederlander alle opties ophouden, inclusief het verlengen van zijn huidige contract.

Blik op de toekomst

Gedurende het seizoen zijn er steeds meer geruchten opgedoken over Verstappen zijn toekomst in de sport. Naast speculaties over een mogelijk vertrek bij Red Bull, wordt ook een volledige exit uit de Formule 1 genoemd als optie. Ook Mercedes wordt vaak genoemd als een mogelijke volgende stap voor de drievoudig wereldkampioen. Echter heeft Toto Wolff die geruchten proberen te temperen. Daarnaast heeft het vertrek van Adrian Newey naar Aston Martin nieuwe speculaties aangewakkerd. Sommige bronnen suggereren dat Aston Martin interesse zou hebben om Verstappen binnen te halen.

Toch blijft Verstappen kalm onder alle speculaties. “Mijn volgende stap, als die er komt, zal mijn laatste zijn,” heeft hij toegelicht in een interview met Sky Italia. “Maar dat kan ook betekenen dat ik mijn huidige contract verleng. Op dit moment ligt alles nog open.”

Verstappen blijft gefocust op het heden

Er zijn ook geruchten dat Verstappen mogelijk eerder dan 2028 zijn contract kan beëindigen, maar de Nederlander heeft geen uitsluitsel gegeven over eventuele ontsnappingsclausules. Op de vraag of hij eerder zou kunnen vertrekken, heeft hij enkel geantwoord met: “Misschien, misschien niet.”

Ondanks de vele vragen over zijn lange termijn plannen, blijft de Red Bull-coureur gefocust op het heden en het verbeteren van zijn prestaties dit seizoen. “Het is geen onderwerp waar ik nu mee bezig ben. Er is nog zoveel wat ik dit jaar beter wil doen en de toekomst is nog ver weg. Het is nu geen prioriteit.”

Stabiliteit boven alles

Waar sommige coureurs, zoals Fernando Alonso en Daniel Ricciardo, bekendstaan om het overstappen tussen teams, lijkt Verstappen niet dezelfde weg in te willen slaan. Hij hecht juist veel waarde aan de stabiliteit en vertrouwdheid die Red Bull hem biedt. “Ik ben al lange tijd onderdeel van dit team. Elke coureur wil winnen, dat is duidelijk. Maar het is makkelijk om van team te wisselen, en dat is niet wat ik wil,” vertelde hij. “Ik wil mijn carrière niet laten kenmerken door vijf verschillende teams. Ik wil juist een stabiele en langdurige relatie opbouwen met het team, ergens thuishoren. Dat is belangrijker voor mij,” aldus Verstappen.

