Er is de afgelopen twee dagen veel te doen geweest rondom de chassiswissel tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Sommigen geloofden dat de wissel de prestaties van de coureurs beïnvloedde. Met zijn tweede plek tijdens de kwalificatie hoopt Hamilton die discussie nu ten einde te hebben gebracht.

Menigeen zette vraagtekens achter de reden voor de wissel, zo ook voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg. De Duitser gaf aan in zijn tijd nog nooit zoiets te hebben gedaan. “Je wisselde alleen naar een nieuw chassis van je oude chassis. Of als je een crash had, dan kon je ook voor de zekerheid een testchassis gebruiken. Maar nooit tussen coureurs”, zei de wereldkampioen van 2016. “De enige verklaring die ik ervoor heb, is dat Lewis hier om heeft gevraagd. Zo kan hij zien of er iets niet helemaal klopt aan zijn auto.”

Hamilton rijdt in Frankrijk met chassis #4, het chassis waar Bottas de laatste vier races, waaronder de rampzalige Grand Prix in Bakoe, mee reed. De Fin was er na de race in Azerbeidzjan van overtuigd dat er iets mis was met zijn auto. “Dat is althans de meest logische verklaring”, zei hij. “Anders zouden het de banden moeten zijn, maar we rijden aan beide kanten van de garage met dezelfde bandenspanning.” Bottas mag het dit weekend proberen in chassis #6, het chassis waar Hamilton zijn eerste vijf GP’s mee afwerkte. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is de wissel gewoon onderdeel van het plan van Mercedes.

Bottas schoot met zijn nieuwe chassis uit de startblokken dit weekend. In alle drie de vrije trainingen was hij sneller dan zijn teamgenoot. Hierdoor doemden geruchten op dat de chassiswissel effect zou hebben op de prestaties van beide coureurs. Maar uiteindelijk lukte het Hamilton om tijdens de kwalificatie terug te slaan en zichzelf van een plek naast Max Verstappen op de eerste startrij te verzekeren. Bottas moest genoegen nemen met de derde plaats.

Hamilton liet tijdens een interview weten blij te zijn te hebben kunnen laten zien dat de speculaties onterecht waren. “Ik zag dat men met een mythe op de proppen was gekomen, dus ik wilde jullie het tegendeel bewijzen”, zegt hij na afloop van de kwalificatie. “Maar ook de kwaliteit van het werk van onze engineers. Beide auto’s zijn precies hetzelfde.”

Desondanks was de zevenvoudig wereldkampioen niet geheel tevreden met zijn auto. Hij noemt het weekend tot op heden ‘mentaal en fysiek zwaar’. “Je zult niet geloven hoeveel veranderingen we aan de auto hebben gemaakt”, vertelt Hamilton. “Onze racepace was een tiende of misschien wel twee tienden langzamer dan die van hen (Red Bull, red.). Maar de auto is nu heel anders.”

