Lewis Hamilton heeft toegegeven dat hij na het teleurstellende weekend in São Paulo overwogen heeft om zijn samenwerking met Mercedes voortijdig te beëindigen en het team te verlaten. De zevenvoudig wereldkampioen, die na dit seizoen de overstap maakt naar Ferrari, liet na de race op de teamradio opmerkingen vallen die erop leken te wijzen dat het wel eens zijn ‘laatste keer’ zou kunnen zijn bij Mercedes.

LEES OOK: Wolff probeerde Hamilton niet over te halen: ‘Houdbaarheidsdatum speelde een rol’

Frustraties na GP São Paulo

Na de moeilijke race in Brazilië heeft Hamilton toegegeven dat hij op dat moment twijfelde of hij nog door wilde gaan met Mercedes. “Op dat moment voelde het echt zo, alsof ik Mercedes al wilde verlaten,” stelt de Brit in een interview met Sky Sports. “Maar dat is heel menselijk natuurlijk. Het is frustrerend om een seizoen als dit te hebben. Een seizoen waarvan ik zeker weet dat ik het niet nog eens zal meemaken, of op zijn minst zal proberen het niet meer te laten gebeuren.”

Desondanks benadrukt Hamilton dat hij sterker dan ooit is en zijn volledige focus zal richten op de laatste drie races van het seizoen. “Het was geen fijn gevoel op dat moment, maar hier ben ik. Ik sta sterk en ik ga alles geven voor de laatste races.”

LEES OOK: Wolff vertelt hoe ‘old man Sainz’ hem op de hoogte bracht van vertrek Hamilton

Mercedes relativeert opmerkingen

Mercedes probeerde de opmerkingen van Hamilton snel te nuanceren en gaf aan dat zijn uitspraken op de teamradio meer gericht waren op de teamleden die het resterende seizoen niet meer aanwezig zullen zijn. Het team suggereerde ook dat de onvrede van Hamilton voortkwam uit de teleurstelling van het seizoen en niet een indicatie was van zijn verdere plannen met het team.

Hamilton werd eerder ook geconfronteerd met uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff. In een recent boek over het team verklaarde hij dat hij het ‘leuk’ vond dat Hamilton ervoor koos om naar Ferrari te gaan. Wolff suggereerde dat deze keuze hem de noodzaak zou besparen om de Brit later uit het team te moeten zetten. In hetzelfde boek werd ook gesproken over de ‘levensduur’ van Hamilton bij het team, een opmerking die enigszins controversieel werd opgepikt. Wolff verklaarde dat hij zich niet zou schamen om Hamilton op enig moment te moeten vervangen als de prestaties niet op het gewenste niveau zouden blijven.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!