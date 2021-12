Lewis Hamilton vindt het niet fijn en niet sportief dat er berichten rondgaan over vermeend vals spel van zijn team Mercedes. Dit ook omdat de auto gewoon door alle keuringen komt.

Dit zegt de Brit, die in een felle titelstrijd verwikkeld is met Red Bull-coureur Max Verstappen, in gesprek met The Guardian. Hij reageert daarmee op de openlijke verdachtmakingen van Red Bull aan het adres van Mercedes. De stierenstal heeft herhaaldelijk vraagtekens gezet bij de performance en dan vooral de topsnelheid van de zwarte zilverpijlen.

Red Bull keek hierbij eerst naar de motor, maar verlegde haar aandacht later naar de achtervleugel van Mercedes’ W12-bolide. Deze zou te flexibel zijn, stelde het team van Verstappen. Dit zou Hamilton ook geholpen hebben in Brazilië zowel in de sprint- als hoofdrace veel collega’s met relatief gemak te passeren. De Mercedes is echter telkens door alle tests gekomen. Ook door strengere tests die de FIA in Qatar introduceerde.

‘Niet leuk’

Dat het hier de laatste tijd veel over gaat, vindt Hamilton jammer. “Ik zag dat mensen zeiden dat we valsspelen, en dat is echt de ergste claim die je ooit kan maken”, reageert Hamilton. “We moeten immers allemaal dezelfde tests doorstaan, en dit is dus gewoon hoe het is”, doelt hij op hoe de Mercedes-bolide dus wel gewoon telkens door alle tests komt. “Ik vind het niet leuk als mensen dit soort dingen dan roepen.”

Strengere tests

Hamilton werd eerder dit jaar, in Brazilië, na de kwalificatie, natuurlijk wel gediskwalificeerd omdat zijn auto illegaal was. Toen was de tolerantie van zijn DRS-vleugel te groot. Dit staat echter los van de andere verdenkingen die Red Bull om zijn achtervleugel had. Mercedes heeft Red Bull overigens ook van valsspelen beticht. Eerder in het jaar klaagde het over Red Bulls vermeend te flexibele achtervleugel, die toen ook is aangepast omdat er strengere ‘flextests’ kwamen.

Hamilton en Mercedes-topman Toto Wolff stelden eerder dit seizoen ook dat de Honda-motor ineens meer vermogen had, en zinspeelden erop dat ze dit verdacht vonden. Wolff en Red Bull-teambaas Christian Horner hebben dit jaar herhaaldelijk tegenover elkaar gestaan. Dat hoort er allemaal bij, vindt Hamilton, maar aantijgingen over valsspelen gaan hem dus te ver.

