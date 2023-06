Lewis Hamilton verlaat Canada met een optimistisch gevoel. De Mercedes-coureur werd derde, achter Max Verstappen en Fernando Alonso. De Brit trekt vooral positieve conclusies en geeft aan vereerd te zijn het podium te mogen delen met zijn mede kampioenen.

“Dit was een geweldig weekend voor ons”, reflecteert Hamilton na de race. “We komen stukje bij beetje dichterbij. Aston Martin heeft dit weekend een flinke stap vooruit gezet met hun upgrades, maar wij brengen de komende tijd onze eigen upgrades aan. We hebben nog veel werk te doen, we moeten meer downforce aanbrengen en werken aan onze efficiëntie. Maar ik denk wel dat we ze op een bepaald punt in zullen halen. Onze snelheid zat al wat dichterbij dit keer, dus we gaan in de juiste richting.”

Het is de tweede keer dit seizoen dat de drie wereldkampioenen samen op het podium staan. De eerste keer was bij de Grand Prix van Australië. Hoewel Hamilton toen tweede werd en dit keer derde, vindt hij het nog steeds erg mooi om met twee zulke getalenteerde coureurs het podium mag delen.

“Het was een eer om daar bezig te zijn met twee andere wereldkampioenen. Ik vond het erg mooi om de derde te zijn en daar in die situatie te zitten. Helaas hadden we vandaag de snelheid gewoon niet. We wisten al dat dit niet ons sterkste circuit zou zijn, aangezien we moeite hebben met de langzame bochten. Daar verloor ik ook het meeste terrein ten opzichte van Max en Fernando, in de tractie na vrijwel elke bocht.”