Inmiddels zijn Lewis Hamilton en Fernando Alonso de twee meest ervaren coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Onlangs heeft Hamilton Kimi Räikkönen ingehaald en is hij de tweede op de lijst van de meeste F1-races. Alonso heeft echter een nog grotere mijlpaal behaald in Mexico, waar hij zijn 400e Grand Prix-weekend heeft gereden. De vraag is: kan Hamilton het record verbreken van Alonso?

LEES OOK: Wolff probeerde Hamilton niet over te halen: ‘Houdbaarheidsdatum speelde een rol’

Hamilton loopt achter

Hamilton heeft tot nu toe 353 Formule 1-races gereden. Hij loopt daarmee een stuk achter op het record van Alonso. De Brit, die komende winter 40 jaar wordt, heeft nog een contract bij Ferrari voor het seizoen 2025. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft eerder dit jaar gesuggereerd dat het contract van Hamilton hem mogelijk tot 2027 op de grid houdt.

Alonso, inmiddels 43 jaar oud, heeft zijn deal voor 2025 en 2026 al ondertekend. In 2026, wanneer de nieuwe regels en technische voorschriften ingaan, zal de Spanjaard rijden in een bolide die is ontworpen door Adrian Newey. Dit biedt hem de mogelijkheid om zijn carrière met nog enkele seizoenen uit te breiden.

LEES OOK: Einde Formule 1-carrière voor Mick Schumacher lijkt nabij

Een jarenlange rivaliteit

De rivaliteit tussen Hamilton en Alonso heeft zijn oorsprong in het eerste jaar van Hamilton in de Formule 1. In 2007, na Alonso’s twee wereldtitels met Renault, stapte hij over naar McLaren, waar hij samen met Hamilton in hetzelfde team kwam. Dat seizoen leidde tot veel spanningen en een felle strijd om het kampioenschap. Uiteindelijk was het Räikkönen die er met het kampioenschap vandoor ging met slechts één punt verschil.

Sindsdien hebben ze regelmatig met elkaar gestreden, zowel op de baan als in de media. Ondanks hun geschiedenis van rivaliteit, hebben ze altijd respect voor elkaars prestaties getoond. In Mexico was Hamilton een van de coureurs die zijn bewondering voor de prestaties van Alonso heeft getoond. Op de vraag of Hamilton het record van Alonso zou kunnen verbreken heeft de Brit het volgende geantwoord: “Het hangt ervan af hoe ver hij doorgaat. Ik blijf waarschijnlijk wel langer dan hij.” Alonso heeft zes jaar eerder dan Hamilton zijn Formule 1-debuut gemaakt. Echter heeft de Spanjaard enkele seizoen gemist, zoals in 2002, 2019 en 2020. Dit biedt een kans voor Hamilton om het record van Alonso te verbreken.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!