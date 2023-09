Helmut Marko zou graag zien dat Lando Norris al wat eerder bij McLaren weg kan. De Oostenrijker zou namelijk maar wat graag de jonge Brit naar Red Bull willen halen als vervanger van Sergio Pérez. Maar vanwege contracten is dat de komende tijd nog niet mogelijk.

Het is bepaald geen positie om jaloers op te zijn: teamgenoot van Max Verstappen. De geschiedenis heeft uitgewezen dat coureurs die naast de Nederlander zitten het vaak behoorlijk moeilijk hebben. Ook dit jaar is er veel te doen geweest over zijn teamgenoot. Na een sterke start van het seizoen, waarbij hij even een serieuze titelkandidaat leek te zijn, zakte Sergio Pérez volledig in. Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko blijven benadrukken dat Pérez gewoon een contract voor volgend seizoen heeft, maar dat heeft de speculatie over een vroegtijdige vervanging niet tegengehouden.

In die geruchten over een mogelijke vervanger van Pérez (wanneer dat dan ook zou mogen zijn) komt de laatste tijd steeds vaker de naam van Lando Norris bovendrijven. Verstappen zelf gaf ook al aan dat hij graag samen met hem in een team zou willen zitten. Ook Marko erkent nu dat de McLaren-coureur een goede match zou zijn.

Marko ziet Norris wel zitten

In zijn oordeel aan ServusTV windt Marko er geen doekjes om. “Pérez is niet consequent. Hij is niet altijd gefocust. Maar hij heeft nog een contract voor 2024 en Lando Norris nog voor 2025. Het is jammer dat het nog voor zo lang is, want hij zou absoluut een van de kandidaten zijn.”

“We hadden ooit al eens een overeenkomst met Norris voor Toro Rosso”, vervolgt de Red Bull-adviseur. “Maar toen besefte zijn manager dat er ook een optie was bij McLaren. Maar qua leeftijd en snelheid past hij erg goed bij ons. Sergio daarentegen is al voorbij de dertig en krijgt nu zijn vierde kind. Hij heeft ook andere interesses, dus we zullen moeten zien wat er verder gaat gebeuren.

Toch wil Marko de Mexicaan niet volledig afvallen. “Aan de ene kant is het stoeltje bij Red Bull een van de meest felbegeerde zitjes. Maar aan de andere kant heb je dan ook Max Verstappen als maatstaf. Je moet een sterke persoonlijkheid hebben en je moet mentaal erg stevig in je schoenen staan. Pérez heeft het wat dat betreft het beste gedaan van alle coureurs in recente jaren en heeft zelfs races gewonnen.”

Pérez kijkt naar alternatieven

Pérez zelf lijkt ook aan te voelen dat zijn plek bij Red Bull misschien niet zo gegarandeerd is als het op papier lijkt. Na afloop van de race op Monza zei de Mexicaan tegen DAZN: “Het is voor mij belangrijk dat ik op een plek zit waar ik het gevoel heb dat ik wat bij kan dragen. Als dat in 2024 niet hier is, dan zal ik naar een alternatief moeten zoeken. Maar voorlopig is mijn voornaamste focus om bij dit team te blijven en meer races te winnen. En natuurlijk kampioenschappen winnen met Red Bull. Ik heb gewoon nog een contract. Maar in de loop van volgend jaar gaan we wel zien wat er gebeurt.”

