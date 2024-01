Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft de pech gehad dat hij zijn carrière in de Formule 1 begon aan de zijde van Max Verstappen bij Scuderia Toro Rosso. Althans, dat is de mening van Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko. “Hij zat bijna op hetzelfde niveau als Verstappen, bijna. Maar toen we moesten kiezen tussen Max en Carlos, was het duidelijk wat we moesten doen”, zegt Marko over de promotie van Verstappen in 2016 naar Red Bull.

Marko benadrukt dat Carlos Sainz ‘een geweldige coureur’ is. Echter, volgens de Oostenrijker heeft het zijn carrière in de koningsklasse geschaad doordat hij in 2015 meteen werd gekoppeld aan Verstappen. Bij iedere andere coureur als teamgenoot had de loopbaan van Sainz heel anders kunnen lopen…

“De sfeer tussen de twee in het team was behoorlijk giftig. Door de manier waarop het team destijds was opgezet, zag ik geen mogelijkheid om Sainz bij ons te houden. Dus Carlos ging in 2017 naar Renault, naar McLaren en kwam vervolgens bij Ferrari terecht”, zo vertelt Marko tegen het Spaanse Marca.

‘Sainz ook overschaduwd door zijn vader’

Sainz werd in de ogen van Marko aanvankelijk niet alleen overschaduwd door Max Verstappen, maar door nog een coureur: zijn vader. De inmiddels 61-jarige Sainz sr. is een grootheid in Spanje en won afgelopen weekend nog de Dakar Rally.

Marko: “Carlos heeft lange tijd in de schaduw van zijn vader geleefd. Hij werd onterecht opgezadeld met het imago van de verwende zoon van een autocoureur, terwijl hij juist constant moest vechten om vooruit te komen.”

