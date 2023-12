Formule 1 in 2023 was een bijzonder seizoen, getekend door de dominantie van Max Verstappen. Wat er op de baan is gebeurd, hebben we allemaal kunnen zien, maar hoe ziet dat eruit in cijfers? Bandenleverancier Pirelli heeft statistieken naar buiten gebracht, en wij hebben die voor je op een rijtje gezet.

307.925,8 kilometer

Bij aanvang van het seizoen stonden er 23 Grands Prix’ op de planning, uiteindelijk werden dit er 22 door het wegvallen van de GP op Imola. De coureurs reden tijdens deze raceweekenden maar liefst 307.925,8 kilometer.

60.473 rondjes

Dit monsterlijke aantal aan kilometers werd verdeeld over 60.473 rondjes over de diverse circuits. Met dit aantal rondjes ging de Formule 1 zo’n acht keer de wereld rond.

6847 bandensetjes

Voor deze afstanden zijn natuurlijk de banden nodig, er zijn maar liefst 6847 bandensetjes er doorheen gejaagd dit seizoen. Een druk jaar voor Pirelli dus.

1304 niet gebruikte sets regenbanden

Weer is onvoorspelbaar, daarom nemen de teams ook elk weekend regenbanden mee, maar worden deze lang niet elke race gebruikt. In totaal werden er dit jaar een duizelingwekkende 1304 sets aan regenbanden niet gebruikt

105.499 kilometer op C3 compound

De compound die het meeste is gebruikt dit jaar, is de C3 compound. Op zich is dat ook logisch, omdat deze compound mee ging naar elk raceweekend. Met 105.499 kilometer op deze band sluit was dit met afstand de grootste kilometervreter.

302,5 kilometer: de langste stint van het jaar

De langste stint op een bandenset werd gereden door Oscar Piastri. De jonge Australiër reed in zijn tweede Formule 1-race, de GP van Saoedi Arabie, maar liefst 302,5 kilometer op een bandenset. Dit kwam tot stand toen de rookie in de beginfase schade opliep en een pitstop moest maken. Hierna reed hij de gehele race op dezelfde banden.

82 pitstops: meeste stops in een race

De weersomstandigheden speelde een grote rol tijdens de GP van Nederland . De race begon op een droge baan, maar was al voor het einde van de eerste ronde compleet natgeregend. Uiteindelijk werden door de 20 coureurs bij elkaar 82 pitstops gemaakt.

Chaos in de pitstraat op Zandvoort

20 pitstops: minste stops in een race

Aan de andere kant van het spectrum hebben we Miami. Hier maakte alle 20 de coureurs maar één pitstop.

53,6 graden: warmste baantemperatuur

Waar de banden het echt zwaar hadden, was op de Hungaroring. Hier werd de hoogste baantemperatuur gemeten, deze was 53,6 graden.

18,5 graden: koudste baantemperatuur

In Las Vegas was het daarentegen juist frisjes. De coureurs hadden moeite met het opwarmen van de banden. De temperatuur van de baan was hier 18,5 graden.

