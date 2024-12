Yuki Tsunoda rijdt al sinds 2021 in de Formule 1 als coureur voor het zusterteam van Red Bull, en is wel klaar voor de volgende stap. De Japanner kreeg na de GP Abu Dhabi ook een kans om zich te bewijzen, en deed namens Red Bull mee aan de post-season test. Volgens Tsunoda zelf verliep deze dag uitstekend, en kon hij zeker op één gebied indruk maken op de Oostenrijkse renstal.

“Ik heb veel gehoord over hoe onder de indruk (Red Bull, red.) was, vooral van mijn feedback”, vertelt de Japanner over zijn test tijdens een Honda Racing-evenement. “Dit kwam niet alleen van de technici op het circuit, maar ook van de technici die op afstand ondersteuning bieden vanuit de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Zij vertelden hoe onder de indruk ze waren van mijn input.”

Yuki Tsunoda is, samen met teamgenoot Liam Lawson, nog altijd kanshebber om Sergio Pérez te vervangen, mocht de Mexicaan naar huis worden gestuurd. De Nieuw-Zeelander heeft echter een streepje voor op Tsunoda, vanwege kritiek vanuit Red Bull op de technische feedback en het gedrag in de auto van de Japanner.

“Ik denk dat Red Bull al begrijpt dat mijn snelheid niet echt een probleem is. In plaats daarvan richten ze zich meer op zaken als mijn feedback, mijn gedrag binnen het team en hoe ik me gedraag in de auto”, weet ook de Japanse coureur zelf. “Ze zagen die gebieden waarschijnlijk als de grootste onbekenden. Dus daarom bleef ik feedback geven zoals ik altijd heb gedaan, met als doel zo grondig en gedetailleerd mogelijk te communiceren.”

Tsunoda geeft verder aan zich in ieder geval al op zijn gemak te voelen binnen het team van Red Bull, al is er wel een klein verschil met zijn huidige team Visa RB. “Red Bull heeft een heel energieke atmosfeer, bijna alsof je in een pub bent. Het team gaat wel dieper in op elke opmerking die ik maak. Ze zien niets over het hoofd en stellen zeer gedetailleerde vervolgvragen om nog meer details te ontdekken.”

