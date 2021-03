Hoge bomen vangen veel wind: Compare.Bet analyseerde r/formula1

Het nieuwe Formule 1 seizoen start dit weekend en iedereen is erg benieuwd naar de eerste krachtmeting op het circuit van Bahrein. Compare.Bet analyseerde op subreddit r/formula1 welke fans zich het meeste zorgen maken voor aankomend seizoen.

Mercedes had niet de beste test in Bahrein twee weken geleden, terwijl Helmut Marko over Red Bull juist zei dat de wintertest nog nooit zo goed was gegaan. Het leidde ertoe dat Lewis Hamilton openlijk voor de camera vertelde zich zorgen te maken over Red Bull, dat zijn mogelijke record van acht wereldtitels in de weg zou kunnen staan.

Compare.Bet deed naar aanleiding van die uitspraak onderzoek naar zorgen van de fans. Specifieker onderzochten ze over welke teams en coureurs de F1 fans zich komend seizoen de meeste zorgen maken. Op de subreddit r/formula1 werden 142.154 berichten van afgelopen jaar geanalyseerd, om te zien welke namen het meest naar voren komen in berichten van zorgen.

Het bleek dat Lewis Hamilton niet de enige is die zich zorgen maakt over de prestaties van zijn team. Mercedes werd bijna 3000 keer genoemd in berichten van fans die zich zorgelijk uitlieten, maar liefst 2.991. Hamilton is ook de coureur die het meest genoemd wordt in dergelijke berichten. Fans bekenden op internetforum Reddit 977 keer zich zorgen te maken over de kansen van de Brit. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas is ook meteen nummer twee met 741 mentions.

Ferrari staat tweede op de lijst van teams met 1.853 en ondanks de goede aanloop naar de start van het seizoen maakt Red Bull met 1.469 bezorgde berichten de top drie compleet. De lijst gaat verder met McLaren (1,006), Aston Martin (981), Williams (700), Haas (676), Alpine (463), AlphaTauri (323) en op de laatste plaats Alfa Romeo (156).

De fans maken zich duidelijk niet al teveel zorgen om Alfa Romeo. De achtste plaats van vorig seizoen heeft blijkbaar het vertrouwen gegeven dat het team zich sterker zal blijven ontwikkelen. Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo was met 36 berichten ook de coureur op de grid waar fans zich duidelijk de minste zorgen om maakten.

Het team van Aston Martin stond weliswaar met een vijfde plaats in de bezorgde middenmoot, maar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kon op 606 huiverige fans rekenen, waarmee de Duitser derde staat in de lijst met coureurs. De kansen van Max Verstappen worden in 438 berichten in twijfel getrokken. Daarmee staat hij vierde.

De complete lijst is als volgt: 1. Lewis Hamilton (977), 2. Valtteri Bottas (741), 3. Sebastian Vettel (606). 4. Max Verstappen (438,) 5. Charles Leclerc (359), 6. Sergio Perez (333), 7. George Russell (275), 8. Fernando Alonso (267), 9. Daniel Ricciardo (259), 10. Pierre Gasly (257), 11. Lance Stroll (250), 12. Carlos Sainz (250), 13. Mick Schumacher (190), 14. Esteban Ocon (154), 15. Nikita Mazepin (137), 16. Lando Norris (129), 17. Nicholas Latifi (54), 18. Kimi Räikkönen (53), 19. Yuki Tsunoda (48), 20. Antonio Giovinazzi (36).

Het is moeilijk te zeggen wat dit onderzoek precies voor conclusies kan trekken. Het is niet uit te sluiten dat de populariteit van teams invloed heeft op het aantal keer dat een nerveuse fan een bericht op de subreddit plaatst. Zondag zal moeten blijken welke zorgen gegrond waren. Tot die tijd blijft iedereen een beetje zenuwachtig.