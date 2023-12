Christian Horner heeft Sergio Pérez een duidelijke opdracht gegeven voor de winterstop. Volgens de teambaas moet Pérez de komende maanden hard werken aan zijn prestaties in de kwalificatie. Daarmee kan hij een nieuw contract veiligstellen, zo benadrukt Horner.

Er was in 2023 veel te doen over de prestaties van Sergio Pérez. In een seizoen waarin Red Bull overweldigend dominant was, stelde Pérez regelmatig teleur. De Mexicaan eindigde weliswaar als tweede in het kampioenschap, maar dat komt voor een groot deel ook omdat het achter Red Bull touwtrekken was voor de overige posities. Voor de zomerstop was het Fernando Alonso die erg sterk was, daarna Lando Norris, maar uiteindelijk ging Lewis Hamilton aan de haal met de titel van ‘best of the rest’. Dat gaf Pérez de ruimte om in de voorlaatste race van het jaar de tweede plek veilig te stellen.

Kapers op de kust

De enigszins teleurstellende prestaties van Pérez zorgden voor veel speculatie over zijn toekomst. Helmut Marko noemde openlijk de namen van Nico Hülkenberg, Lando Norris en Fernando Alonso als beoogde vervangers. Daniel Ricciardo maakt er intussen ook geen geheim van dat hij graag dat zitje wil hebben. Desondanks staat Pérez wel onder contract voor 2024. Maar wat er daarna gebeurt, dat hangt volgens Horner helemaal van de coureur zelf af.

“Het is aan Checo of hij dat zitje behoudt”, vertelt Horner, geciteerd door The Independent. “Hij is onze coureur in 2024. Als hij het volgend jaar goed doet, dan is er geen enkele reden waarom we dat niet zouden verlengen voor 2025. Maar dat hangt volledig af van hoe hij het in het merendeel van het jaar doet. We hebben alternatieven klaarstaan. Ook van buiten het team is er veel interesse. Zo lang je het goed doet, heb je de luxepositie en kun je je tijd nemen.”

Kwalificatie

Horner heeft ook wel een idee wat er precies moet verbeteren bij Pérez: de kwalificatie. De Mexicaan veroverde in de eerste vijf races twee keer pole position, even vaak als Max Verstappen. Maar in de rest van het seizoen lukte hem dat geen enkele keer. Regelmatig gebeurde het zelfs dat Pérez niet eens in Q3 van de kwalificatie kwam.

“Wanneer de concurrentie inloopt, dan wil je hebben dat de twee auto’s zo dicht bij elkaar zitten als maar kan”, legt Horner uit. “Checo is vaak erg sterk geweest in de races. Het zit hem in zijn kwalificatie. Dat is waarschijnlijk het punt waar hij het meest op moet focussen tijdens de winter. Zijn gemiddelde kwalificatie moet beter worden zodat hij niet steeds een inhaalrace moet rijden.”

