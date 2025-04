Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt te hinten dat Racing Bulls met vergelijkbare problemen als Red Bull worstelt. Het zusterteam gebruikt namelijk dezelfde windtunnel en tools als de Oostenrijkers. Horner noemde eerder de correlatieproblemen tussen de data vanuit verouderde windtunnel en vanaf het circuit als boosdoener achter de Red Bull-problemen.

Hoewel Max Verstappen de problemen bij Red Bull niet alleen maar aan de verouderde windtunnel wil wijten, zijn er volgens teambaas Christian Horner wel degelijk gebreken aan het ‘reliek uit de Koude Oorlog’. De correlatieproblemen tussen de data uit de windtunnel en vanaf het circuit helpen daarom niet met het vinden van oplossingen bij Red Bull.

Red Bull is echter niet het enige team dat gebruik maakt van de windtunnel. Ook Racing Bulls gebruikt de tool. De teambaas wordt gevraagd door Sky Sports F1 of het zusterteam daarom niet met dezelfde problemen worstelt. “Ik denk het wel”, onthult Horner. “Want ze staan (in Saoedi-Arabië, red.) niet op polepositie, of niet?”

Balans

Hoe komt het dan volgens Horner dat de VCARB 02, ook volgens Tsunoda, beter bestuurbaar is? “Ik denk dat ze een bepaalde balans hebben in de auto, waardoor de coureurs met veel vertrouwen een ronde kunnen rijden. De auto heeft daarnaast een voorspelbare hoeveelheid aan onderstuur. Op de long runs zie je echter dat de auto niet mee kan komen. Ze gebruiken natuurlijk dezelfde tunnel (als Red Bull, red.) en dezelfde middelen. Dat mag binnen de regels, maar het laat zien dat als je een bepaalde balans mist, je ook kostbare tijd op de baan verliest.”

