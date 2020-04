Horner: ‘In gesprek over uitstel komst nieuwe auto’s naar 2023′

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat de teams en Formule 1 in gesprek zijn om de al van 2021 naar 2022 uitgestelde regelrevolutie nog een jaar uit te stellen.



De introductie van de nieuwe auto’s zou dan dus pas in 2023 geschieden. “We zijn daarover in gesprek”, vertelt Horner aan de BBC. De achterliggende reden, laat zich raden: kostenbesparing in de moeilijke coronatijd. “Het zou in mijn optiek ook totaal onverantwoord zijn om de ontwikkelingskosten van deze auto’s in 2021 te moeten dragen.”

Lees ook: F1 stemt in met uitstel 2021-regels naar 2022, budget cap wel in 2021

De Formule 1 kijkt momenteel in bredere zin naar verdere kostenbesparing. Zo wordt erover gedacht de budget cap (die nog altijd in 2021 ingevoerd moet worden) te verlagen. Een andere maatregel is dat de ‘2021-regels’ dus al naar 2022 zijn doorgeschoven, terwijl in 2021 met goeddeels dezelfde auto’s gereden wordt als 2020.

Hand op de knip

“Het belangrijkste op dit moment is dat we de noodzaak om geld uit te geven om competitief te zijn, verwijderen. Dat betekent dus dat we bepaalde onderdelen van de auto ‘bevriezen'”, doelt Horner op regels die de doorontwikkeling van bepaalde componenten te verbieden. “We kijken onder meer naar de voorwielophanging, wielen, en de mechaniek van de versnellingsbak”, vertelt hij.

“Het gaat waarschijnlijk om zo’n zestig procent van de auto, buiten de aerodynamische oppervlakken, die in 2020 en 2021 ‘bevroren’ worden”, plakt Horner er een nummer op. “Stabiele regels zijn op dit moment gewoon het belangrijkst. Want als je veranderingen doorvoert, komen daar ook altijd kosten bij kijken.”

Lees ook: Binotto stemt ondanks ‘nadeel’ in met uitstel 2021-regels: ‘Signaal voor de toekomst’

Goede gesprekken

Volgens Horner vindt er goed overleg plaats over dit soort maatregelen. Zo is er volgens hem ‘redelijke overeenstemming’ over het uitstellen van de regelrevolutie naar 2023. “Al moet dit uiteindelijk nog wel door de FIA worden goedgekeurd.”

De discussie over het verlagen van de budget cap verloopt volgens hem op ‘positieve en gezonde wijze’. Hoe hoog de budget cap komt te liggen, is voor Horner echter ‘secundair’. “Het gaat mij er in de eerste plaats om dat de kosten om te racen omlaag gaan.”

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis, status per GP: Bakoe wil in juni antwoord