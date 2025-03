“Nou, als we Q3 halen, doen we het goed,” zei Max Verstappen vrijdag voor de camera van Viaplay. Het werd uiteindelijk de derde plek voor de Nederlander. Red Bull-teambaas Christian Horner steekt de loftrompet over zijn pupil en voorziet een ‘interessante’ Grand Prix van Australië.

Helmut Marko voorspelde dat de tweede startrij het maximaal haalbare zou zijn, waarop Max Verstappen vrijdag na de tweede vrije training in Melbourne tegenover Viaplay zei: “Als wij morgen op de tweede startrij staan, dan hebben we het heel goed gedaan. Maar dat zie ik zelf niet gebeuren, absoluut niet.”

De 81-jarige Red Bull-adviseur kreeg toch gelijk. Verstappen eindigde als derde achter beide McLarens. Christian Horner kijkt dan ook hoopvol uit naar de race op zondag. “Zeer bemoedigend voor Max”, omschrijft Horner het resultaat na de kwalificatie. “Vooral omdat hij de voorlopige pole had in die eerste run. Hij had altijd het gevoel dat de McLarens een betere rondetijd hadden, en eerlijkheidshalve voor hen, ze zetten beide sterke ronden neer aan het einde van de kwalificatie. Maar ik vond dat Max het heel goed deed.”

‘We zijn in de race’

Op zaterdag, tijdens de kwalificatie, stegen de temperaturen boven de 33 graden op het Albert Park Street Circuit. De zonnebrand kon uit de kast gehaald worden, maar tijdens de Grand Prix slaat het weer volledig om en is smeren niet nodig. De temperatuur komt niet boven de 24 graden, de zon maakt plaats voor bewolking en er wordt de hele dag reen voorspeld. Na Verstappens fenomenale inhaalrace tijdens de Grand Prix van São Paulo is opnieuw gebleken dat de viervoudig wereldkampioen een uitstekende regenrijder is, waardoor hij weleens in het voordeel zou kunnen zijn. “Wie weet wat er qua weer gaat gebeuren, het kan interessant zijn”, aldus Horner. “Ik denk dat het team goed werk heeft geleverd om de auto gedurende het weekend te verbeteren. We staan op de tweede startrij, P3 voor de race van morgen.”

In gesprek met F1 TV analyseert Horner de kwalificatie. “Er zit misschien nog een tiende in de auto, maar ik denk dat we in de eerste twee sectoren waarschijnlijk iets te veel uit de banden haalden. De McLaren is erg sterk in de laatste sector, dus ik vond dat Max het vandaag briljant deed. We zijn in de race, en dat is het belangrijkste.”

