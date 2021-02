Horner: ‘Red Bull heeft vorig jaar veel geleerd over issue met windtunnel’

Kan de RB16B van Red Bull dit jaar een vuist maken tegen het oppermachtige Mercedes? Het is de vraag die vandaag rond de presentatie van de auto veel gesteld wordt. Of de auto daadwerkelijk de gewenste progressie heeft geboekt, zal het team pas weten zodra er gereden wordt, stelt teambaas Christian Horner.

Zijn team worstelde de afgelopen jaren meer dan eens met het correleren van de windtunnelgegevens naar de werkelijkheid. Ook vorig seizoen bleek de RB16 vaak uit balans te zijn, iets wat tijdens het ontwikkelingsproces niet aan het licht was gekomen.

“We hebben hard gewerkt om te begrijpen waarom we daar zo mee worstelden in het begin van vorig jaar”, zergt Horner in gesprek met Autosport.com. “Toen we eenmaal begonnen waren aan het seizoen bleek er iets niet te stroken met wat de windtunnel en andere gegevens ons vertelden.”

Het was een vaak gehoorde klacht in de eerste fase van het seizoen, Max Verstappen en Alex Albon hadden alle moeite met vooral de nerveuze achterkant van de auto. Verstappen wist dan nog regelmatig het podium te halen, Albon zag zijn achterstand groeien en groeien. “We hebben veel geleerd in 2020, nu is het de bedoeling dat we het geleerde in de praktijk brengen in 2021.” Op de vraag of het correlatieprobleem is opgelost, antwoordt Horner: “Dat weet ik niet, dat zullen we zien als de auto de baan op gaat.”

Autosport legde Horner ook nog een uitspraak voor van Verstappen: “We moeten een manier vinden zodat updates uit de windtunnel ook meteen werken op de auto, ze moeten ons in de juiste richting duwen.”

Horner zelf meent dat Red Bull echter een hoge succesratio heeft met zijn updates: “Als we iets nieuws hebben, blijft het meestal ook op de auto. Natuurlijk kunnen we niet meer testen dus dat moet gebeuren tijdens GP-weekend of op de simulator. We hebben ons vorig jaar goed hersteld, we hebben onze lessen geleerd.”

