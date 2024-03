Oliver Mintzlaff dacht dat de oplossing simpel was, nadat een werkneemster Red Bull Racings teambaas Christian Horner in januari had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de topman van Red Bull GmbH vergiste zich. Twee maanden later staan niet alleen het moederbedrijf en de renstal, maar ook de Formule 1 in brand.

Hij bood Christian Horner een chique aftocht. Het persbericht waarin het vertrek van de teambaas en CEO van de renstal wereldkundig zou worden gemaakt, lag klaar voor verspreiding. Oliver Mintzlaff wilde snel doorpakken toen hij het ‘overweldigende’ bewijsmateriaal van Horners ongepaste gedrag jegens een werkneemster had gezien. Einde oefening, dacht de Duitser. Totdat Horner, zo ontdekte zakenblad Business F1 bij een reconstructie, met een clausule in zijn contract schermde die voor dit soort zware beschuldigingen een onderzoek vereist.

De rest is bekend: het onderzoek pleitte Horner vrij, in Bahrein werd het compromitterende Whatsapp-verkeer met de dame in kwestie vervolgens anoniem gelekt en verklaarde Jos Verstappen dat de teambaas voor grote verdeeldheid binnen Red Bull Racing heeft gezorgd en zijn conclusies zou moeten trekken. Maar Horner wil van geen wijken weten, hij staat in de overlevingsstand. En zolang de Thaise grootaandeelhouder van de energiedrankenproducent de Brit niet laat vallen, blijft hij in het zadel. Een riskante koers. Het angstzweet breekt zelfs de rechtenhouder al uit.

‘Verdeeldheid binnen Red Bull’

Hoe groot de verdeeldheid is, bleek zaterdag na de race in Bahrein. Horner en zijn vrouw weken niet van de zijde van de Thaise clan. Logisch, het is hun reddingsboei. Maar het ongemak was zichtbaar, alsof er een onzichtbare muur tussen kamp Horner en zijn opponenten stond.

De teambaas, die naar verluidt met een groep gefortuneerde Britse vrienden ook nog een poging heeft gedaan de renstal te kopen, speelt hoog spel. Zijn eigenbelang bedreigt misschien niet direct het voortbestaan van het succesvolle team. Maar dat gebeurt wel als Max Verstappen zijn conclusies trekt en gebruik maakt van een ontsnappingsclausule. Want wie moet Red Bull anders aan titels en overwinningen helpen? Sergio Pérez? En wat als ontwerpgenie Adrian Newey en technisch directeur Pierre Waché Verstappens voorbeeld volgen?

Horner en de Thaise grootaandeelhouder zouden moeten beseffen dat niet zij de voornaamste bouwstenen van Red Bulls huidige, ongekende succes zijn. Die eer komt toe aan een Nederlands racefenomeen en de ontwerpers van zijn potente bolides. De machtsstrijd bij Red Bull is nog lang niet beslist. De affaire zal in Jeddah ongetwijfeld opnieuw een schaduw over de Grand Prix werpen. Horner speelt hoog spel om te overleven. De vraag is: ten koste van welke prijs?