Christian Horner denkt niet dat de vierde wereldtitel van Max Verstappen de laatste voor de Nederlandse coureur is. De Brit voorspelt dat er nog meer voor de Limburger in zit, omdat Verstappen zich maar blijft pushen. De teambaas onthult ook hoe Red Bull tijdens het moeilijke 2024-seizoen de moed erin hield.

Max Verstappen heeft nog maar net zijn vierde wereldtitel binnen, maar Red Bull kijkt alweer vooruit naar een vijfde titel voor de Nederlander. Adviseur Helmut Marko zei al meteen in Las Vegas dat Red Bull moet ‘proberen er nog een vijfde eraan toe te voegen’, terwijl ook Verstappens race-ingenieur Gianpiero Lambiase ziet hoe de coureur zich maar blijft verbeteren.

LEES OOK: Kersverse wereldkampioen Max Verstappen verlegt focus naar Qatar

Ook teambaas Christian Horner sluit zich bij zijn twee Red Bull-collega’s aan. “Ik denk eerlijk gezegd dat er nog meer in (Verstappen, red.) zit”, vertelt Horner aan de media. “Hij is pas 27 jaar oud. Hoe hard hij zichzelf pusht, ik weet zeker dat er nog meer in zit.”

Team van racers

Verstappen moest in 2024 wel hard vechten voor zijn vierde titel, omdat Red Bull niet langer over de dominantste auto beschikte. Die eer ging naar McLaren, die met de MCL38 de sterkste auto van het veld in handen had. Het team uit Milton Keynes leek dit jaar zelfs in de problemen te komen, voordat een upgrade in Austin de vorm veranderde. Horner onthult hoe Red Bull de moed erin hield.

LEES OOK: Horner onthult: Verstappen gevoeliger voor kritiek dan hij laat zien

“Ik denk dat het aantal grijze haren dat ik nu heb in vergelijking met voorgaande jaren waarschijnlijk het stressniveau van het jaar heeft aangetoond,” lacht Horner. “We zijn een raceteam. We richten ons op racen. Daar houden we van. We zijn ook een team van racers zijn en Max is een racer, dat is wat hij graag doet en waar hij fantastisch in is. Dus zodra je de rode lijn in de garage passeert, is dat wat we zijn.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Koop dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.