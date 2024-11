Red Bull-teambaas Christian Horner heeft een opvallende kant van Max Verstappen onthuld. Volgens Horner raakte kritiek op zijn agressieve rijstijl de Nederlander meer dan hij in het openbaar heeft laten blijken. Horner zegt dat Max Verstappen volgens hem gevoeliger is dan je zou denken.

LEES OOK: Brundle prijst prestaties van Verstappen: ‘Bovenmenselijk’

Kritiek op agressieve rijstijl

Hoewel Verstappen vaak ongenaakbaar leek, was zijn seizoen niet zonder controverses. Vooral tijdens intense duels met Lando Norris kwam zijn rijstijl onder vuur te liggen. In Oostenrijk zorgde een incident tussen de twee coureurs voor een uitvalbeurt van Norris en een tijdstraf voor Verstappen. Later waren er opnieuw vragen over zijn acties in Austin en Mexico. Hoewel Verstappen in de media de kritiek ogenschijnlijk naast zich neerlegde, zegt Horner dat de coureur hier privé anders op reageerde.

“Max is een aanvallende coureur, dat hoort bij zijn stijl,” verdedigt Horner zijn coureur. “Maar dat geldt ook voor legendes als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij werden tijdens hun carrière ook bekritiseerd. Toch heeft Max zijn eigen aanpak nooit verloochend.”

LEES OOK: Jos Verstappen open over toekomst Max bij Red Bull: ‘Daar hangt veel vanaf’

Uitdagende tweede seizoenshelft

Na een dominante start van het seizoen kende Red Bull een moeilijke tweede helft. De RB20 verloor de voorsprong op McLaren en Verstappen moest diep graven om Norris achter zich te houden. Een reeks van tien races zonder overwinningen bracht zowel het team als de Nederlander onder grote druk.

Volgens Horner speelde Verstappen achter de schermen een cruciale rol in het verbeteren van de auto. “Hij heeft dit jaar meer tijd doorgebracht met de engineers en op de simulator dan in voorgaande jaren,” vertelt de teambaas. “Zijn betrokkenheid en inzet waren fenomenaal. Het was een moeilijke periode, maar hij liet zien waarom hij de beste is.”

LEES OOK: Jos Verstappen doet boekje open over titelfeest: ‘Max heeft niet geslapen’

Het harde werk achter de schermen en de kritiek waarmee hij om moest gaan, maken de vierde titel voor Verstappen extra bijzonder. Dat verklaart ook waarom zijn emoties na de beslissende race in Las Vegas zichtbaar waren. “Het betekent enorm veel voor hem. Max is niet iemand die geniet van roem of aandacht. Hij wil gewoon hard rijden en winnen.”

Horner benadrukt dat Verstappen zijn plek tussen de grootheden van de sport heeft verstevigd. “Hij is met kop en schouders de beste coureur op dit moment. Wat hij dit jaar heeft laten zien, zet hem definitief tussen de legendes van de Formule 1,” aldus Horner.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.