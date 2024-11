Martin Brundle steekt zijn bewondering voor Max Verstappen niet onder stoelen of banken na diens vierde wereldtitel op rij. In zijn column voor Sky Sports noemt Brundle de prestaties van de Red Bull-coureur niets minder dan ‘bovenmenselijk’.

LEES OOK: Jos Verstappen open over toekomst Max bij Red Bull: ‘Daar hangt veel vanaf’

Met zijn vierde titel schaart Verstappen zich bij een exclusief rijtje Formule 1-grootheden. “Slechts zes coureurs hebben vier of meer titels gewonnen. De lijst met namen als Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en nu Max Verstappen is indrukwekkend,” stelt Brundle.

Brundle benadrukt dat andere legendes zoals Ayrton Senna en Jim Clark wellicht ook tot dit rijtje hadden behoord als hun carrières niet voortijdig waren beëindigd. De naam Verstappen tussen deze iconen plaatsen geeft volgens de Brit perfect weer hoe bijzonder zijn prestaties zijn. “Niet veel coureurs bereiken dit niveau, laat staan dat ze vier wereldtitels winnen. Wat Max heeft bereikt, is uitzonderlijk en bovenmenselijk.”

LEES OOK: Verstappen verzekert: ‘Norris gaat ook nog wel titels winnen’

Een seizoen met twee gezichten

De weg van Verstappen naar de titel kende verschillende uitdagingen, iets wat Brundle niet onopgemerkt laat. “Het seizoen begon met een dominante Red Bull. Met zeven overwinningen in de eerste tien races, bouwde Max een stevige basis voor het kampioenschap.” Maar in de tweede seizoenshelft veranderde die situatie. “Max had toen niet de beste auto, maar hij presteerde desondanks geweldig. Acht overwinningen en dertien podiumplekken tot nu toe laten zien dat hij boven zichzelf uitstijgt.” Een moment dat volgens Brundle alles samenvat, was het meesterlijke optreden in Brazilië. “De genadeklap voor de hoop van Lando Norris kwam in Brazilië, waar Max van P17 naar de overwinning reed. Een masterclass.”

LEES OOK: Jos Verstappen doet boekje open over titelfeest: ‘Max heeft niet geslapen’

Navigeren door een storm

Naast zijn prestaties op de baan, prijst Brundle de Nederlander ook voor zijn kalmte in turbulente tijden binnen het team. “Tijdens de openingsfase van het seizoen moest Max omgaan met de aankondiging over het vertrek van Adrian Newey, spanningen tussen zijn vader Jos en Christian Horner, en speculaties over de toekomst van het team,” legt de Sky Sports-analist uit. “Die spanningen hadden hem kunnen afleiden, maar hij wist goed te navigeren door de storm en bleef presteren op de baan,” aldus Brundle.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.